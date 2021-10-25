https://ria.ru/20211025/finpodderzhka-1756082192.html

Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей

Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей - РИА Новости, 25.10.2021

Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей

Промышленные предприятия КЧР в текущем году могут получить финансовую поддержку в размере 78 миллионов рублей, сообщили в Минпроэнерго республики. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:33

2021-10-25T10:33

2021-10-25T10:33

карачаево-черкесская республика

экономика

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 25 окт – РИА Новости. Промышленные предприятия КЧР в текущем году могут получить финансовую поддержку в размере 78 миллионов рублей, сообщили в Минпроэнерго республики.Министерство промышленности, энергетики и транспорта КЧР планирует оказать предприятиям Карачаево-Черкесии в текущем году льготное финансирование из регионального фонда развития промышленности. Предприятия республики смогут получить средства на разработку нового продукта, приобретение промышленного оборудования, специальной техники и пополнение оборотных средств. Капитализация фонда в настоящее время составляет более 60 миллионов рублей.Второе направление - это предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, закупивших новое производственное оборудование. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. По данному направлению объем субсидии в текущем году составляет 117, 7 миллиона рублей.Как разъяснили в минпромэнерго КЧР, руководителям предприятий осталось выбрать направление, по которому они планируют подать заявку на получение поддержки и подготовить все необходимые документы.

https://ria.ru/20211020/turizm-1755435968.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, карачаево-черкесская республика (кчр)