https://ria.ru/20211025/finpodderzhka-1756082192.html
Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей
Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей - РИА Новости, 25.10.2021
Предприятия КЧР получат финподдержку в размере 78 миллионов рублей
Промышленные предприятия КЧР в текущем году могут получить финансовую поддержку в размере 78 миллионов рублей, сообщили в Минпроэнерго республики. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:33
2021-10-25T10:33
2021-10-25T10:33
карачаево-черкесская республика
экономика
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 25 окт – РИА Новости. Промышленные предприятия КЧР в текущем году могут получить финансовую поддержку в размере 78 миллионов рублей, сообщили в Минпроэнерго республики.Министерство промышленности, энергетики и транспорта КЧР планирует оказать предприятиям Карачаево-Черкесии в текущем году льготное финансирование из регионального фонда развития промышленности. Предприятия республики смогут получить средства на разработку нового продукта, приобретение промышленного оборудования, специальной техники и пополнение оборотных средств. Капитализация фонда в настоящее время составляет более 60 миллионов рублей.Второе направление - это предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, закупивших новое производственное оборудование. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. По данному направлению объем субсидии в текущем году составляет 117, 7 миллиона рублей.Как разъяснили в минпромэнерго КЧР, руководителям предприятий осталось выбрать направление, по которому они планируют подать заявку на получение поддержки и подготовить все необходимые документы.
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экономика, карачаево-черкесская республика (кчр)
ЧЕРКЕССК, 25 окт – РИА Новости
. Промышленные предприятия КЧР
в текущем году могут получить финансовую поддержку в размере 78 миллионов рублей, сообщили в Минпроэнерго республики.
Министерство промышленности, энергетики и транспорта КЧР планирует оказать предприятиям Карачаево-Черкесии в текущем году льготное финансирование из регионального фонда развития промышленности. Предприятия республики смогут получить средства на разработку нового продукта, приобретение промышленного оборудования, специальной техники и пополнение оборотных средств. Капитализация фонда в настоящее время составляет более 60 миллионов рублей.
Второе направление - это предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, закупивших новое производственное оборудование. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. По данному направлению объем субсидии в текущем году составляет 117, 7 миллиона рублей.
Как разъяснили в минпромэнерго КЧР, руководителям предприятий осталось выбрать направление, по которому они планируют подать заявку на получение поддержки и подготовить все необходимые документы.