https://ria.ru/20211025/finansy-1756126320.html

Центробанк прокомментировал переход россиян к нелегальным кредиторам

Центробанк прокомментировал переход россиян к нелегальным кредиторам - РИА Новости, 25.10.2021

Центробанк прокомментировал переход россиян к нелегальным кредиторам

Банк России не ожидает массового ухода россиян к нелегальным кредиторам из-за ограничений на выдачу отдельных видов кредитов, заявил журналистам директор... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:52

2021-10-25T13:52

2021-10-25T13:52

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России не ожидает массового ухода россиян к нелегальным кредиторам из-за ограничений на выдачу отдельных видов кредитов, заявил журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александр Данилов.В понедельник издание РБК сообщило со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) Минфину, что, по мнению банков, поправки, дающие ЦБ право вводить прямые количественные ограничения по кредитам, могут нести системные риски для российских заемщиков."Я бы расценил это как такую "пугалку", что ли. То есть понятно, что такие частные случаи могут происходить, но чтобы это в массе было, с учетом того, что мы следим за тем, чтобы такого не было, я думаю, что нет. Это попытка нагнать жути, но мне кажется, что за этим нет реального риска большого", - прокомментировал Данилов.В минувший четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий Банку России право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов и займов кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО).Под прямыми количественными ограничениями понимается максимальная допустимая доля отдельных видов ссуд в общем объеме выдач в текущем квартале. Под действие закона не попадут автокредиты и ипотека. Таким образом, в первую очередь, ограничения будут направлены на сегмент необеспеченного потребительского кредитования - это кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.Проект предусматривает возможность дифференциации количественных ограничений в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида МФО, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. Одновременно предусматривается ответственность за несоблюдение прямых количественных ограничений, установленных ЦБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/tinkoff-1754017452.html

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экономика, финансы, рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ипотека, россия