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Польша поставила условие Евросоюзу из-за лишения средств на восстановление
Польша поставила условие Евросоюзу из-за лишения средств на восстановление - РИА Новости, 25.10.2021
Польша поставила условие Евросоюзу из-за лишения средств на восстановление
Если Европейская комиссия откажется выделить Польше средства для финансирования национального плана восстановления после пандемии, страна может применить ряд... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:48
2021-10-25T13:48
в мире
варшава
страсбург
польша
евросоюз
еврокомиссия
совет ес
урсула фон дер ляйен
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Если Европейская комиссия откажется выделить Польше средства для финансирования национального плана восстановления после пандемии, страна может применить ряд легальных решений, в том числе отказаться выполнять климатические цели Евросоюза, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер журналистам в понедельник.В четверг вечером Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.Отвечая на вопрос, откажется ли Польша выполнять климатические цели ЕС, если будет лишена денег на восстановление после пандемии, Мюллер заявил, что "если бы Европейский союз заблокировал страновой план восстановления, то он стал бы незаконным институтом"."Это значит, что он бы действовал не в соответствии с правилами, которые действуют в Европейском союзе. Я надеюсь, что до такой ситуации не дойдет, иначе это означало бы, что мы имеем дело с нарушением фундамента сотрудничества в Европейском союзе", - добавил представитель правительства."В то же время, если бы дошло до разных ситуаций, которые бы были связаны с такими действиями нелегального характера, то Польша имеет ряд легальных решений различного рода, в том числе возможность блокирования некоторых решений, которые требуют единогласия в различных органах Европейского союза. Мы рассматриваем возможность применения такого типа действий, но только в ситуации, если фактически дойдет до действий, в которых Европейский союз поступает несоответствующим с обязательными нормами образов", - заключил он.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756058869.html
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в мире, варшава, страсбург, польша, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, урсула фон дер ляйен
13:48 25.10.2021
 
Польша поставила условие Евросоюзу из-за лишения средств на восстановление

Правительство Польши: при лишении финансирования страна откажется от климатических целей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Если Европейская комиссия откажется выделить Польше средства для финансирования национального плана восстановления после пандемии, страна может применить ряд легальных решений, в том числе отказаться выполнять климатические цели Евросоюза, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер журналистам в понедельник.
В четверг вечером Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Отвечая на вопрос, откажется ли Польша выполнять климатические цели ЕС, если будет лишена денег на восстановление после пандемии, Мюллер заявил, что "если бы Европейский союз заблокировал страновой план восстановления, то он стал бы незаконным институтом".
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"Это значит, что он бы действовал не в соответствии с правилами, которые действуют в Европейском союзе. Я надеюсь, что до такой ситуации не дойдет, иначе это означало бы, что мы имеем дело с нарушением фундамента сотрудничества в Европейском союзе", - добавил представитель правительства.
"В то же время, если бы дошло до разных ситуаций, которые бы были связаны с такими действиями нелегального характера, то Польша имеет ряд легальных решений различного рода, в том числе возможность блокирования некоторых решений, которые требуют единогласия в различных органах Европейского союза. Мы рассматриваем возможность применения такого типа действий, но только в ситуации, если фактически дойдет до действий, в которых Европейский союз поступает несоответствующим с обязательными нормами образов", - заключил он.
Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
 
В миреВаршаваСтрасбургПольшаЕвросоюзЕврокомиссияСовет ЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
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