https://ria.ru/20211025/dtp-1756165463.html
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика - РИА Новости, 25.10.2021
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:37
2021-10-25T16:37
2021-10-25T16:37
происшествия
дтп
ставропольский край
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авто
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НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое пострадали, сообщает региональное СУ СК РФ."По данным следствия, 24 октября в Кочубеевском муниципальном округе на федеральной трассе "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП погиб виновник аварии - водитель автобуса", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ДТП также пострадали три близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок, которые госпитализированы в больницу."После медицинского осмотра у остальных семи пассажиров и второго водителя автобуса каких-либо повреждений не зафиксировано, они продолжили маршрут на другом транспортном средстве", - отмечает ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.По информации регионального УГИБДД, автобус, попавший в аварию, направлялся из Москвы в Тбилиси, его водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося "КамАЗа" и врезался в него. В результате автобус съехал в кювет. Водитель грузовика не пострадал.
https://ria.ru/20211025/avtomobil-1756096942.html
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происшествия, дтп, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), авто, угибдд, россия
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика
СК возбудил уголовное дело после ДТП с участием автобуса и грузовика на Ставрополье