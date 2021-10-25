https://ria.ru/20211025/dtp-1756165463.html

На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика

На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика - РИА Новости, 25.10.2021

На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика

Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:37

2021-10-25T16:37

2021-10-25T16:37

происшествия

дтп

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

авто

угибдд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg

НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое пострадали, сообщает региональное СУ СК РФ."По данным следствия, 24 октября в Кочубеевском муниципальном округе на федеральной трассе "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП погиб виновник аварии - водитель автобуса", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ДТП также пострадали три близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок, которые госпитализированы в больницу."После медицинского осмотра у остальных семи пассажиров и второго водителя автобуса каких-либо повреждений не зафиксировано, они продолжили маршрут на другом транспортном средстве", - отмечает ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.По информации регионального УГИБДД, автобус, попавший в аварию, направлялся из Москвы в Тбилиси, его водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося "КамАЗа" и врезался в него. В результате автобус съехал в кювет. Водитель грузовика не пострадал.

https://ria.ru/20211025/avtomobil-1756096942.html

https://ria.ru/20211025/avariya-1756096798.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), авто, угибдд, россия