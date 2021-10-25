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На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика - РИА Новости, 25.10.2021
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:37
2021-10-25T16:37
происшествия
дтп
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
авто
угибдд
россия
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НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое пострадали, сообщает региональное СУ СК РФ."По данным следствия, 24 октября в Кочубеевском муниципальном округе на федеральной трассе "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП погиб виновник аварии - водитель автобуса", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ДТП также пострадали три близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок, которые госпитализированы в больницу."После медицинского осмотра у остальных семи пассажиров и второго водителя автобуса каких-либо повреждений не зафиксировано, они продолжили маршрут на другом транспортном средстве", - отмечает ведомство.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.По информации регионального УГИБДД, автобус, попавший в аварию, направлялся из Москвы в Тбилиси, его водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося "КамАЗа" и врезался в него. В результате автобус съехал в кювет. Водитель грузовика не пострадал.
https://ria.ru/20211025/avtomobil-1756096942.html
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происшествия, дтп, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), авто, угибдд, россия
16:37 25.10.2021
 
На Ставрополье возбудили дело после ДТП с участием автобуса и грузовика

СК возбудил уголовное дело после ДТП с участием автобуса и грузовика на Ставрополье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором один человек погиб, а еще трое пострадали, сообщает региональное СУ СК РФ.
"По данным следствия, 24 октября в Кочубеевском муниципальном округе на федеральной трассе "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП погиб виновник аварии - водитель автобуса", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ДТП также пострадали три близких родственника водителя, в том числе малолетний ребенок, которые госпитализированы в больницу.
"После медицинского осмотра у остальных семи пассажиров и второго водителя автобуса каких-либо повреждений не зафиксировано, они продолжили маршрут на другом транспортном средстве", - отмечает ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
По информации регионального УГИБДД, автобус, попавший в аварию, направлялся из Москвы в Тбилиси, его водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося "КамАЗа" и врезался в него. В результате автобус съехал в кювет. Водитель грузовика не пострадал.
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ПроисшествияДТПСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)АвтоУГИБДДРоссия
 
 
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