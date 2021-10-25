https://ria.ru/20211025/drozdenko-1756182186.html

Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику"

Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику" - РИА Новости, 25.10.2021

Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), внес в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:47

2021-10-25T17:47

2021-10-25T17:47

ленинградская область

экономика

совет европы

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), внес в канун открытия в Страсбурге 41-й сессии предложение обсудить готовность к переходу на "зеленую экономику" бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, глава Ленобласти предложил европейским коллегам не бояться обсуждать острые, актуальные темы, такие как ограничения, связанные с пандемией и издержки этих ограничений для демократических процессов, а также энергетическую безопасность городов и регионов Европы в условиях пандемии и перехода на зеленую экономику."В интересах населения всех европейских регионов эти вопросы требует предметного рассмотрения", - сказал губернатор.Он отметил, в частности, что до сих пор детально не просчитана готовность к переходу на "зеленую экономику" бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда.В пресс–службе напомнили, что в декабре 2020 года Дрозденко был включен в состав российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах. В ноябре 2018 года по итогам голосования он возглавил российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), а также был избран заместителем председателя КМРВСЕ от Палаты регионов КМРВСЕ. Работая в Конгрессе Дрозденко от имени российской делегации выступал с рядом инициатив, в частности, о восстановлении финансирования деятельности Конгресса на уровне 3% от общего бюджета Совета Европы, о рассмотрении вопроса кибербезопасности умных городов.

https://ria.ru/20211013/sotrudnichestvo-1754358959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, совет европы, александр дрозденко