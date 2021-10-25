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Ленинградская область
https://ria.ru/20211025/drozdenko-1756182186.html
Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику"
Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику" - РИА Новости, 25.10.2021
Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), внес в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:47
2021-10-25T17:47
ленинградская область
экономика
совет европы
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), внес в канун открытия в Страсбурге 41-й сессии предложение обсудить готовность к переходу на "зеленую экономику" бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, глава Ленобласти предложил европейским коллегам не бояться обсуждать острые, актуальные темы, такие как ограничения, связанные с пандемией и издержки этих ограничений для демократических процессов, а также энергетическую безопасность городов и регионов Европы в условиях пандемии и перехода на зеленую экономику."В интересах населения всех европейских регионов эти вопросы требует предметного рассмотрения", - сказал губернатор.Он отметил, в частности, что до сих пор детально не просчитана готовность к переходу на "зеленую экономику" бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда.В пресс–службе напомнили, что в декабре 2020 года Дрозденко был включен в состав российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах. В ноябре 2018 года по итогам голосования он возглавил российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), а также был избран заместителем председателя КМРВСЕ от Палаты регионов КМРВСЕ. Работая в Конгрессе Дрозденко от имени российской делегации выступал с рядом инициатив, в частности, о восстановлении финансирования деятельности Конгресса на уровне 3% от общего бюджета Совета Европы, о рассмотрении вопроса кибербезопасности умных городов.
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экономика, совет европы, александр дрозденко
17:47 25.10.2021
 

Дрозденко предложил СЕ обсудить готовность перехода на "зеленую экономику"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (СЕ), внес в канун открытия в Страсбурге 41-й сессии предложение обсудить готовность к переходу на "зеленую экономику" бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, глава Ленобласти предложил европейским коллегам не бояться обсуждать острые, актуальные темы, такие как ограничения, связанные с пандемией и издержки этих ограничений для демократических процессов, а также энергетическую безопасность городов и регионов Европы в условиях пандемии и перехода на зеленую экономику.
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"В интересах населения всех европейских регионов эти вопросы требует предметного рассмотрения", - сказал губернатор.
Он отметил, в частности, что до сих пор детально не просчитана готовность к переходу на "зеленую экономику" бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда.
В пресс–службе напомнили, что в декабре 2020 года Дрозденко был включен в состав российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах. В ноябре 2018 года по итогам голосования он возглавил российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), а также был избран заместителем председателя КМРВСЕ от Палаты регионов КМРВСЕ. Работая в Конгрессе Дрозденко от имени российской делегации выступал с рядом инициатив, в частности, о восстановлении финансирования деятельности Конгресса на уровне 3% от общего бюджета Совета Европы, о рассмотрении вопроса кибербезопасности умных городов.
 
Ленинградская областьЭкономикаСовет ЕвропыАлександр Дрозденко
 
 
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