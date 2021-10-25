https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html

Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса

Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса - РИА Новости, 25.10.2021

Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса

Власти Украины ожидают тяжелые пару месяцев так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, заявил секретарь... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:24

2021-10-25T10:24

2021-10-25T10:32

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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины ожидают тяжелые пару месяцев так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.Ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта на востоке страны, депутаты в декабре традиционно намерены продлить "особый статус" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Действие закона заканчивается 31 декабря 2021 года. Власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2"."Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.), сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве", - сказал Данилов в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

https://ria.ru/20211023/donbass-1755971191.html

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в мире, украина, киев, мид германии, донбасс, обсе, алексей данилов, россия