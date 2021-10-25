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Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса
Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса - РИА Новости, 25.10.2021
Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса
Власти Украины ожидают тяжелые пару месяцев так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, заявил секретарь... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:24
2021-10-25T10:32
в мире
украина
киев
мид германии
донбасс
обсе
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины ожидают тяжелые пару месяцев так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.Ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта на востоке страны, депутаты в декабре традиционно намерены продлить "особый статус" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Действие закона заканчивается 31 декабря 2021 года. Власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2"."Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.), сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве", - сказал Данилов в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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в мире, украина, киев, мид германии, донбасс, обсе, алексей данилов, россия
10:24 25.10.2021 (обновлено: 10:32 25.10.2021)
 
Украине предрекли "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса

Глава СНБО Украины Данилов предрек стране "тяжелые месяцы" из-за закона о статусе Донбасса

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины ожидают тяжелые пару месяцев так как Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Ввиду отсутствия подвижек в "минском" и "нормандском" форматах по урегулированию конфликта на востоке страны, депутаты в декабре традиционно намерены продлить "особый статус" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Действие закона заканчивается 31 декабря 2021 года. Власти считают, что продление закона подтверждает готовность Киева работать в рамках "Минска-2".
"Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.), сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве", - сказал Данилов в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 19:58
Экс-премьер ДНР предрек неизбежную войну в Донбассе
 
В миреУкраинаКиевМИД ГерманииДонбассОБСЕАлексей ДаниловРоссия
 
 
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