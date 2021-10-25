https://ria.ru/20211025/covid-19-1756183239.html
Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19
Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19
Лидер еще одной латвийской партии – "Латвия на первом месте", которая выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, экс-вице-премьер правительства... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:50
2021-10-25T17:50
2021-10-25T17:50
в мире
латвия
здоровье - общество
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РИГА, 25 окт – РИА Новости. Лидер еще одной латвийской партии – "Латвия на первом месте", которая выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, экс-вице-премьер правительства страны Айнарс Шлесерс, заразился коронавирусом.Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у лидера партии "Закон и Порядок" Алдиса Гобземса, который известен своим негативным отношениям к прививкам."Хочу информировать своих друзей и тех, кто поддерживает. Я никогда не был вакцинирован от COVID-19 и у меня никогда не было ковид-сертификата. Путешествуя за пределы Латвии, я всегда сдаю тест - как перед вылетом, так и после прилета. 22 октября я почувствовал головную боль, температура поднялась до 37,5. Сдал тест на коронавирус, он показал положительный результат", - написал Шлесерс на своей странице в Facebook.Он также сообщил, что сейчас чувствует себя лучше и не изменил своего отношения к обязательной вакцинации.Ранее от COVID-19 скончался один из руководителей партии "Латвия на первом месте", экс-глава ЦИК страны Арнис Цимдарс. Он также не был вакцинирован.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19
Экс-вице-премьер правительства Латвии Шлесерс заразился коронавирусом
РИГА, 25 окт – РИА Новости. Лидер еще одной латвийской партии – "Латвия на первом месте", которая выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, экс-вице-премьер правительства страны Айнарс Шлесерс, заразился коронавирусом.
Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у лидера партии "Закон и Порядок" Алдиса Гобземса, который известен своим негативным отношениям к прививкам.
"Хочу информировать своих друзей и тех, кто поддерживает. Я никогда не был вакцинирован от COVID-19 и у меня никогда не было ковид-сертификата. Путешествуя за пределы Латвии
, я всегда сдаю тест - как перед вылетом, так и после прилета. 22 октября я почувствовал головную боль, температура поднялась до 37,5. Сдал тест на коронавирус, он показал положительный результат", - написал Шлесерс на своей странице в Facebook
.
Он также сообщил, что сейчас чувствует себя лучше и не изменил своего отношения к обязательной вакцинации.
Ранее от COVID-19 скончался один из руководителей партии "Латвия на первом месте", экс-глава ЦИК страны Арнис Цимдарс. Он также не был вакцинирован.