https://ria.ru/20211025/covid-19-1756183239.html

Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19

Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

Лидер латвийской партии, выступающей против вакцинации, заболел COVID-19

Лидер еще одной латвийской партии – "Латвия на первом месте", которая выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, экс-вице-премьер правительства... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:50

2021-10-25T17:50

2021-10-25T17:50

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РИГА, 25 окт – РИА Новости. Лидер еще одной латвийской партии – "Латвия на первом месте", которая выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, экс-вице-премьер правительства страны Айнарс Шлесерс, заразился коронавирусом.Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у лидера партии "Закон и Порядок" Алдиса Гобземса, который известен своим негативным отношениям к прививкам."Хочу информировать своих друзей и тех, кто поддерживает. Я никогда не был вакцинирован от COVID-19 и у меня никогда не было ковид-сертификата. Путешествуя за пределы Латвии, я всегда сдаю тест - как перед вылетом, так и после прилета. 22 октября я почувствовал головную боль, температура поднялась до 37,5. Сдал тест на коронавирус, он показал положительный результат", - написал Шлесерс на своей странице в Facebook.Он также сообщил, что сейчас чувствует себя лучше и не изменил своего отношения к обязательной вакцинации.Ранее от COVID-19 скончался один из руководителей партии "Латвия на первом месте", экс-глава ЦИК страны Арнис Цимдарс. Он также не был вакцинирован.

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, латвия, здоровье - общество, коронавирус covid-19