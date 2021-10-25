https://ria.ru/20211025/covid-19-1756128062.html

В Калининграде назвали сценарий распространения COVID-19 негативным

В Калининграде назвали сценарий распространения COVID-19 негативным - РИА Новости, 25.10.2021

В Калининграде назвали сценарий распространения COVID-19 негативным

Распространение коронавируса в Калининградской области соответствуют негативному сценарию, в сутки в стационарах умирают до 20 пациентов с COVID-19 и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:00

2021-10-25T14:00

2021-10-25T15:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Распространение коронавируса в Калининградской области соответствуют негативному сценарию, в сутки в стационарах умирают до 20 пациентов с COVID-19 и пневмониями, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко."Мы прогнозировали для себя в летние месяцы несколько вариантов развития течения коронавирусной инфекции, и, в принципе, можем говорить, что мы идем сейчас по негативному", - сказал он на брифинге, который транслировался региональным телеканалом "Каскад".По словам Кравченко, за сутки умирает до 20 пациентов стационаров, где лечат заболевших коронавирусом и пневмониями. "Эта цифра зависит ото дня к дню, среднее вывести довольно сложно,… но сегодня эта цифра колеблется от 14 до 20 человек. Больные поступают в значительно более тяжелых формах", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом, как добавил глава регионального минздрава, пока калининградские власти располагают резервом специализированных коек в количестве около 500 мест."Мы сегодня готовы разворачивать койки в коридорах, мы сегодня готовы разворачивать койки в столовых больниц, если в этом будет необходимость. Но у нас есть медицинская база еще достаточно мощная, и мы пытаемся не прийти к пути, когда мы будем ограничивать плановую помощь по таким заболеваниям, по которым ее ограничивать совсем нехорошо… У нас есть еще ресурс стационарного коечного фонда порядка 500 коек", - заключил он.По данным областного оперштаба, к понедельнику в Калининградской области подтверждено 62 275 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 367 случаев.

https://ria.ru/20211012/medpomosch-1754285455.html

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калининградская область

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общество, калининградская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии