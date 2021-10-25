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Женщину не пустили на рейс из Челябинска в Египет из-за нецензурной брани
Женщину не пустили на рейс из Челябинска в Египет из-за нецензурной брани - РИА Новости, 25.10.2021
Женщину не пустили на рейс из Челябинска в Египет из-за нецензурной брани
Нетрезвую пассажирку самолета Челябинск — Шарм-эш-Шейх не пустили на борт воздушного судна за нарушение общественного порядка. На нее заведено административное... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:10
2021-10-25T19:10
2021-10-25T19:10
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Нетрезвую пассажирку самолета Челябинск — Шарм-эш-Шейх не пустили на борт воздушного судна за нарушение общественного порядка. На нее заведено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте."Прибывшие сотрудники полиции установили жительницу Челябинской области, 1980 года рождения, пассажирку рейса "Челябинск – Шарм-эль-Шейх (Египет)", которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прохождения предполетного досмотра нарушала общественный порядок...на замечания работников авиапредприятия и других пассажиров не реагировала. Представителем авиакомпании... ей было отказано в дальнейшем перелете", — говорится в сообщении.Женщину направили на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что она была нетрезва, уточняется в сообщении.Пассажирку доставили в дежурную часть транспортной полиции и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756142923.html
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аэропорт, челябинская область, египет, челябинск, новости - туризм, пассажиры, туризм, россия
Женщину не пустили на рейс из Челябинска в Египет из-за нецензурной брани
Нетрезвую пассажирку из Челябинска не пустили на самолет в Египет
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Нетрезвую пассажирку самолета Челябинск — Шарм-эш-Шейх не пустили на борт воздушного судна за нарушение общественного порядка. На нее заведено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте.
"Прибывшие сотрудники полиции установили жительницу Челябинской области, 1980 года рождения, пассажирку рейса "Челябинск – Шарм-эль-Шейх (Египет)", которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прохождения предполетного досмотра нарушала общественный порядок...на замечания работников авиапредприятия и других пассажиров не реагировала. Представителем авиакомпании... ей было отказано в дальнейшем перелете", — говорится в сообщении.
Женщину направили на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что она была нетрезва, уточняется в сообщении.
Пассажирку доставили в дежурную часть транспортной полиции и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).