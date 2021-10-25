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Путин поручил направить медицинские бригады в регионы

Путин поручил направить медицинские бригады в регионы - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил направить медицинские бригады в регионы

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы РФ в связи с пандемией COVID-19, соответствующий... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:05

2021-10-25T11:05

2021-10-25T11:05

распространение коронавируса

общество

владимир путин

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы РФ в связи с пандемией COVID-19, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Министерству здравоохранения Российской Федерации... совместно с министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным медико-биологическим агентством и с участием Российской академии наук с учетом ранее данных поручений обеспечить направление в субъекты Российской Федерации с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости населения коронавирусной инфекцией (COVID-19) бригад медицинских специалистов ведущих медицинских и научных организаций для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 15 декабря, далее – ежемесячно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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