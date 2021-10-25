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Туризм
https://ria.ru/20211025/bolgariya-1756088650.html
В Болгарии рассказали, как будут принимать россиян зимой
В Болгарии рассказали, как будут принимать россиян зимой - РИА Новости, 25.10.2021
В Болгарии рассказали, как будут принимать россиян зимой
Министр туризма Болгарии Стелла Балтова рассказала, как собираются принимать отдыхающих, которых с мая по сентябрь в стране побывало более 4,4 миллиона,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:53
2021-10-25T12:53
туризм
болгария
софия (город)
новости - туризм
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туристы
туризм
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр туризма Болгарии Стелла Балтова рассказала, как собираются принимать отдыхающих, которых с мая по сентябрь в стране побывало более 4,4 миллиона, сообщает АТОР.На следующей неделе будет готов протокол здоровья, разработанный совместно с Минздравом страны. Документ должен содержать всю информацию о мерах, предпринятых для безопасности гостей. Он будет опубликован на официальном портале ведомства.Балтова напомнила, что в Болгарии с 21 октября введен "зеленый сертификат", который нужен для заселения в отели и при посещении общественных мест. У министерства туризма есть инструкция по эксплуатации горнолыжных курортов. Она подчеркнула, что предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения COVID-19."Россия всегда была приоритетным туристическим рынком для Болгарии. В этом году страну посетили более 86 тысяч россиян. Да, это не цифры прошлых лет, но мы рады всем гостям из РФ. Россияне ехали в Софию и Плодив, отдыхали в Варне, Несебре, Бургасе, – отметила она. – Основная задача сегодня – восстановить турпоток из России в Болгарию до допандемийного уровня. Это цель и предстоящего зимнего сезона. Прошлой зимой более трех тысяч россиян отдыхало на горнолыжных курортах Болгарии"."Болгария – одна из немногих европейских стран, которая принимает россиян на лояльных условиях. Без ПЦР-тестов в Болгарию въезжают туристы, привитые "Спутником V", – подчеркнула она.С 1 мая заявителям из РФ уже выдано около 60 тысяч виз. С 1 октября отменена плата за их оформление для детей до 12 лет. С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Болгарией. В аэропорт Бургас до 17 октября было выполнено 558 рейсов из России, в Варну – 457.Как будет организовано тестирование невакцинированных россиян, пока неясно: эта процедура в стадии обсуждения, поскольку об ужесточении антиковидных мер в Болгарии стало известно на днях. По оценкам экспертов, спрос обещает быть хорошим. Болгария выходит на российский рынок с привлекательными конкурентными предложениями, в том числе, в сравнении с нашими курортами, где действует динамическое ценообразование.
https://ria.ru/20211022/bolgariya-1755596876.html
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софия (город)
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болгария, софия (город), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, куда поехать, куда можно лететь
12:53 25.10.2021
 
В Болгарии рассказали, как будут принимать россиян зимой

На следующей неделе власти Болгарии объявят правила приема туристов зимой

© Фото : AmorphismanГорнолыжный отдых в Банско в Болгарии
Горнолыжный отдых в Банско в Болгарии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Amorphisman
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр туризма Болгарии Стелла Балтова рассказала, как собираются принимать отдыхающих, которых с мая по сентябрь в стране побывало более 4,4 миллиона, сообщает АТОР.
На следующей неделе будет готов протокол здоровья, разработанный совместно с Минздравом страны. Документ должен содержать всю информацию о мерах, предпринятых для безопасности гостей. Он будет опубликован на официальном портале ведомства.
Балтова напомнила, что в Болгарии с 21 октября введен "зеленый сертификат", который нужен для заселения в отели и при посещении общественных мест. У министерства туризма есть инструкция по эксплуатации горнолыжных курортов. Она подчеркнула, что предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения COVID-19.
"Россия всегда была приоритетным туристическим рынком для Болгарии. В этом году страну посетили более 86 тысяч россиян. Да, это не цифры прошлых лет, но мы рады всем гостям из РФ. Россияне ехали в Софию и Плодив, отдыхали в Варне, Несебре, Бургасе, – отметила она. – Основная задача сегодня – восстановить турпоток из России в Болгарию до допандемийного уровня. Это цель и предстоящего зимнего сезона. Прошлой зимой более трех тысяч россиян отдыхало на горнолыжных курортах Болгарии".
"Болгария – одна из немногих европейских стран, которая принимает россиян на лояльных условиях. Без ПЦР-тестов в Болгарию въезжают туристы, привитые "Спутником V", – подчеркнула она.
Курорт Солнечный берег, Болгария - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 03:22Туризм
Туристов в Болгарии не пустят в клубы и кафе без "зеленого сертификата"
С 1 мая заявителям из РФ уже выдано около 60 тысяч виз. С 1 октября отменена плата за их оформление для детей до 12 лет. С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Болгарией. В аэропорт Бургас до 17 октября было выполнено 558 рейсов из России, в Варну – 457.
Как будет организовано тестирование невакцинированных россиян, пока неясно: эта процедура в стадии обсуждения, поскольку об ужесточении антиковидных мер в Болгарии стало известно на днях.
По оценкам экспертов, спрос обещает быть хорошим. Болгария выходит на российский рынок с привлекательными конкурентными предложениями, в том числе, в сравнении с нашими курортами, где действует динамическое ценообразование.
Горнолыжный сезон в Домбае - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:42Туризм
Туроператоры рассказали о правилах горнолыжного отдыха в зимний сезон
 
ТуризмБолгарияСофия (город)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмРоссиякуда поехатькуда можно лететь
 
 
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