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Бочкарев: участок Южной рокады от Марьинского парка до МКАД готов на 38%
Бочкарев: участок Южной рокады от Марьинского парка до МКАД готов на 38% - РИА Новости, 25.10.2021
Бочкарев: участок Южной рокады от Марьинского парка до МКАД готов на 38%
Строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД завершено на 38%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:10
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москва
капотня
андрей бочкарев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Недвижимость. Строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД завершено на 38%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."На участке Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 километра, включая реконструкцию улицы Верхние поля и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Верхние поля и улицы Марьинский парк. На данный момент работы на участке завершены более чем на треть", – рассказал он.По словам заммэра, строительство этого участка Южной рокады позволит увеличить пропускную способность улицы Верхние поля и улучшить транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня."Также будет обеспечен безопасный проход пешеходов через улицы Верхние поля и Марьинский парк за счет строительства подземного перехода. А за счет ликвидации наземных пешеходных переходов увеличится пропускная способность перекрестка двух этих улиц", – добавил Андрей Бочкарев.
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москва, капотня, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы
10:10 25.10.2021
 

Бочкарев: участок Южной рокады от Марьинского парка до МКАД готов на 38%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Недвижимость. Строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД завершено на 38%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На участке Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 километра, включая реконструкцию улицы Верхние поля и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Верхние поля и улицы Марьинский парк. На данный момент работы на участке завершены более чем на треть", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, строительство этого участка Южной рокады позволит увеличить пропускную способность улицы Верхние поля и улучшить транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня.
"Также будет обеспечен безопасный проход пешеходов через улицы Верхние поля и Марьинский парк за счет строительства подземного перехода. А за счет ликвидации наземных пешеходных переходов увеличится пропускная способность перекрестка двух этих улиц", – добавил Андрей Бочкарев.
 
МоскваКапотняАндрей БочкаревГородское хозяйство Москвы
 
 
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