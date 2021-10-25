https://ria.ru/20211025/blagoustroystvo-1756145526.html

Бирюков: пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%

Бирюков: пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50% - РИА Новости, 25.10.2021

Бирюков: пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%

Пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:19

2021-10-25T15:19

2021-10-25T15:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

москва-река

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что 36 набережных общей протяженностью почти 65 км благоустроили в столице за 10 лет."Благоустроены более 440 улиц города. Пространство вдоль Москвы-реки приблизительно на 50% благоустроено, созданы комфортные условия", - рассказал Бирюков на открытии 26-го ежегодного заседания Сети ВОЗ "Регионы за здоровье".Заммэра уточнил, что стоит задача за четыре года полностью реализовать программу по благоустройству прибрежных территорий.

https://realty.ria.ru/20211025/moskva-1756082590.html

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2021

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