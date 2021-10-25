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Бирюков: пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%
Бирюков: пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50% - РИА Новости, 25.10.2021
Бирюков: пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%
Пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:19
2021-10-25T15:19
2021-10-25T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва-река
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пространство вдоль Москвы-реки благоустроено приблизительно на 50%, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что 36 набережных общей протяженностью почти 65 км благоустроили в столице за 10 лет."Благоустроены более 440 улиц города. Пространство вдоль Москвы-реки приблизительно на 50% благоустроено, созданы комфортные условия", - рассказал Бирюков на открытии 26-го ежегодного заседания Сети ВОЗ "Регионы за здоровье".Заммэра уточнил, что стоит задача за четыре года полностью реализовать программу по благоустройству прибрежных территорий.
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москва, петр бирюков, москва-река, городское хозяйство москвы