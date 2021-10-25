Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211025/biryukov-1756080703.html
Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью
Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью - РИА Новости, 25.10.2021
Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью
Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях столицы этой осенью, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:24
2021-10-25T10:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
лефортово
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях столицы этой осенью, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ "Лефортово", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений."Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - отметил Бирюков.По его словам, больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возраст от 10 до 20 лет и высота - 3-7 метров. Они высаживаются в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, то подрядная организация заменит их в рамках гарантийных обязательств.
https://ria.ru/20211022/lgoty-1755786636.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, петр бирюков, лефортово, городское хозяйство москвы
10:24 25.10.2021
 

Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях столицы этой осенью, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ "Лефортово", - рассказал Бирюков.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 13:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: около четырех млн москвичей получают льготы на оплату ЖКУ
Заместитель мэра подчеркнул, что для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений.
"Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - отметил Бирюков.
По его словам, больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возраст от 10 до 20 лет и высота - 3-7 метров. Они высаживаются в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, то подрядная организация заменит их в рамках гарантийных обязательств.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЛефортовоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
12:06Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
12:06Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
12:05Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы Узбекистана
12:04В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию
Лента новостейМолния
В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряЗадержали бывшего руководителя администрации главы Коми"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службыКитайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 годуПрезидент Абхазии отправился с рабочим визитом в МосквуПутин поздравил Мирзиеева с победой на выборах главы УзбекистанаВ Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию