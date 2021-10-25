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Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью
Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью - РИА Новости, 25.10.2021
Бирюков: более 16 тысяч деревьев высадят на магистралях в Москве осенью
Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях столицы этой осенью, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:24
2021-10-25T10:24
2021-10-25T10:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
лефортово
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях столицы этой осенью, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ "Лефортово", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений."Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - отметил Бирюков.По его словам, больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возраст от 10 до 20 лет и высота - 3-7 метров. Они высаживаются в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, то подрядная организация заменит их в рамках гарантийных обязательств.
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москва, петр бирюков, лефортово, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят на вылетных магистралях столицы этой осенью, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ "Лефортово
", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений.
"Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", - отметил Бирюков.
По его словам, больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Таким образом, вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разнообразию видов деревьев и кустарников.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что саженцы для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возраст от 10 до 20 лет и высота - 3-7 метров. Они высаживаются в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, то подрядная организация заменит их в рамках гарантийных обязательств.