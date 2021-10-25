https://ria.ru/20211025/badalov-1755792572.html

Бадалов: Schneider Electric - участник всех глобальных зеленых инициатив

Бадалов: Schneider Electric - участник всех глобальных зеленых инициатив - РИА Новости, 25.10.2021

Бадалов: Schneider Electric - участник всех глобальных зеленых инициатив

Французская Schneider Electric стала лидером глобального рейтинга самых устойчивых компаний мира по версии журнала Corporate Knights. Корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:14

2021-10-25T11:14

2021-10-25T11:14

новости компаний - экономика

интервью

schneider electric

россия

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755766209_0:531:2048:1683_1920x0_80_0_0_18e46ba82026c2dae657f38bf0d0d202.jpg

Французская Schneider Electric стала лидером глобального рейтинга самых устойчивых компаний мира по версии журнала Corporate Knights. Корреспондент РИА Новости Олег Никишенков выяснил у замгендиректора по стратегии и инновациям компании Армена Бадалова, как Schneider Electric удалось добиться таких результатов и какие обязанности накладывает статус мирового лидера в области устойчивого развития. - Армен, сейчас часто говорят про устойчивое развитие (УР), при этом далеко не все понимают, о чем именно идет речь.- Традиционно под термином "устойчивое развитие" понимается экология производства, удовлетворение сегодняшних потребностей человечества при сохранении природы для будущих поколений. При этом в последнее время данный термин стал гораздо шире, хотя экология и сокращение выбросов и остаются приоритетом номер один. Думаю, будет лучше прояснить, что он означает сегодня на примере деятельности нашей компании. У нас по всему миру большое количество поставщиков и потребителей. У Schneider Electric почти 200 заводов по всему миру, на них, а также в наших офисах в более чем 115 странах, работает около 135 тысяч человек. Пять заводов находятся в России, это более 8 тысяч человек. Для такой крупной международной компании цели устойчивого развития носят вполне конкретный характер. И они направлены на людей, прежде всего, на наших сотрудников.Важным направлением в практике устойчивого развития Schneider Electric считает эффективность использования ресурсов. Речь, прежде всего, идет о рациональном потреблении электроэнергии, внедрении цифровых решений и принципов экономики замкнутого цикла. Например, мы стремимся внедрять принципы циклической экономики на каждой производственной площадке. Это, в частности, увеличение срока службы продукции, особые требования к упаковке и транспортировке, утилизации продукции, контроль поставщиков.Мы внедрили принципы УР в кадровую политику: строго соблюдаем гендерный баланс и возрастную диверсификацию. При этом делаем ставку на перспективную молодежь, тесно сотрудничаем с вузами и техникумами, начиная поиск талантов среди студентов еще на ранних этапах. У нас много активностей для студентов: международный конкурс Schneider Go Green, программа Sales Graduate Program, летняя стажировка. Мы регулярно участвуем в ярмарках вакансий, которые проводят вузы. Например, в 2021 году уже приняли участие в четырех ярмарках в разных регионах России. В нашей летней стажировке в этом году приняли участие 62 стажера (в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Минске), в конце августа 40 ребят решили продолжить стажировку на более длительный срок.Второй важный аспект – необходимо учитывать интересы жителей городов, где есть наши заводы. Это – работа с местными сообществами. Мы как социально ответственная компания должны помогать им. Среди прочего, в эту сферу деятельности входят вопросы обучения и развития компетенций, найм сотрудников, оказание содействия неблагополучным слоям населения, волонтерская помощь.То есть спектр целей УР на самом деле гораздо шире, чем периметр заводской или строительной площадки. Сейчас в мире часто словосочетание "устойчивое развитие" можно увидеть рядом с аббревиатурой ESG - экологическое, социальное и корпоративное управление. Концепция УР носит всеобъемлющий характер, поэтому она стала столь важной и в международной, и российской повестке дня.- В 2021 году Schneider Electric возглавила список 100 самых устойчивых компаний мира по версии журнала Corporate Knights. Какие дополнительные обязанности ложатся на вас как на лидера?- Рейтинг Corporate Knights - один из самых влиятельных. Мы рады, что нас так высоко оценили, это престижно. Но ты уже не можешь снизить планку. Поэтому каждый год необходимо делать все больше и больше, чтобы как минимум сохранить достигнутые позиции. Сейчас на международном уровне мы участвуем во всех глобальных платформах по зеленой энергетике и по вопросам планетарных климатических изменений. А в России приоритетно работаем над просвещением профильных участников рынка, наших партнеров в области устойчивого развития.В этом году Schneider Electric провела в Москве мероприятие Innovation Summit, основная цель которого – как раз продемонстрировать синергию инноваций и устойчивого развития. Мероприятие посетили несколько тысяч участников, было проведено более 150 панельных дискуссий по различным вопросам, но ключевой из них – создание устойчивой и эффективной бизнес-модели с помощью цифровых инструментов.- Как эта деятельность координируется с задачами ООН в сфере устойчивого развития?- Мы стали одним из наиболее активных участников процесса подготовки концепции ООН по устойчивому развитию. Эти инициативы строились во многом на видении больших компаний. Генеральный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар активно участвует во всех международных мероприятиях, в частности, в работе ежегодной Конференции ООН по изменению климата. Отмечу, что всего год назад мы были на 29-м месте рейтинга Corporate Knights, а в 2021-м – уже на первом. Фактически более 70% дохода от нашего бизнеса мы получаем благодаря зеленым решениям. И именно это стало одной из важнейших причин, которая позволила нам так высоко подняться в рейтинге.На конец 2020 года 80% операций Schneider Electric осуществлялись за счет энергии из возобновляемых источников, а также с использованием собственных технологических решений и с заключением соглашений о закупках возобновляемой электроэнергии. В своей стратегии выстраивания цепочек поставок Schneider Electric принимает устойчивое развитие за основу и планирует к 2025 году довести 70 своих заводов и распределительных центров до нулевого уровня выбросов CO2 и постепенно повышать энергоэффективность своих производственных и складских помещений.В России у нас два основных направления: снижение энергопотребления и сокращение количества отходов. Например, на нашем заводе "ЭлектроМоноблок" (ШЭЗЭМ) в Ленинградской области и в логистическом центре в Лобне (Московская область) запущена в эксплуатацию "умная" система управления освещением производственных зон. После внедрения этой системы в дистрибьюторском центре и на заводе энергопотребление у нас снизилось примерно на 30%. Кроме того, мы выявляем утечки тепла при помощи инфракрасных камер, проводим комплекс энергетических и организационных мероприятий по усилению герметичности зданий.Что касается отходов, то здесь наша цель — "ноль отходов на полигон", то есть отправлять 100% металлических и 97% неметаллических отходов на переработку или использовать повторно в нашем производстве.- Насколько, по вашему мнению, российские компании готовы сегодня воспринимать принципы ESG?- В России сейчас стали серьезно относиться к проблематике устойчивого развития по нескольким причинам. Во-первых, многие местные компании столкнулись с серьезными экологическими проблемами. И они в итоге вылились и в реальные проблемы для природы, и в колоссальные денежные затраты. Думаю, эти примеры всем известны. В России мы подошли к черте, когда нужно заканчивать обсуждение УР и начинать активно действовать. Российское бизнес-сообщество осознало это. Данный факт подтверждает наше исследование "Устойчивое развитие в российском бизнесе", которое мы провели в начале 2021 года, опросив сто компаний-лидеров и независимых экспертов. Так вот, более 90% из них сегодня активно занимаются вопросами ESG. Во многих компаниях – лидерах рынка сформированы соответствующие подразделения. Большинство опрошенных также заявило, что серьезно задумываются об экологических последствиях своих действий. Риск введения углеродного налога в Европе, само осознание того, что ситуация может негативно поменяться, подвигает российских бизнесменов создавать более экологичные решения. В этой связи мы видим большой интерес многих российских компаний к нашему опыту и услугам в области УР.- Можно ли привести конкретные примеры сотрудничества в этой сфере?- В рамках проектов внедрения энергоэффективных технологий у нас сложилось много интересных партнерств с компаниями из нефтегазовой, металлургической, транспортной отраслей, а также машиностроения и пищевой промышленности. Один из наиболее ярких и свежих примеров – объявление в октябре о стратегическом сотрудничестве с Амурским газохимическим комплексом. На этом совместном предприятии российского "СИБУРа" и китайской Sinopec будут использованы наши комплексные решения в области электрораспределения и автоматизации. Эти технологии базируются на принципах устойчивого развития и включают цифровизацию производства.Специально для компаний, которые серьезно занимаются вопросами устойчивого развития, мы учредили премию "Зеленый свет". Ее будем вручать за лучшие корпоративные решения в области устойчивого развития и энергоэффективности. Этот проект направлен на продвижение ESG-повестки, привлечение внимания бизнеса к данной сфере, развитие программ декарбонизации и снижения углеродоёмкости, а также на трансформацию сознания общества для перехода к ответственному, "зеленому" образу жизни.До конца октября этого года мы принимаем заявки на участие по 5 номинациям в области ESG. Победители будут определены в конце ноября по таким критериям, как результаты реализации программ устойчивого развития, участие в ESG-рейтингах, степень внедрения энергоэффективных решений, реализация программ декарбонизации и снижение углеродоёмкости.- Schneider Electric объявила о долгосрочных обязательствах, направленных на достижение конкретных целей УР к 2025 году. При этом региональные представительства могут самостоятельно сформулировать три локальных обязательства. Каковы эти обязательства в отношении России?- Хотел бы пояснить, что речь идет о программе Schneider Sustainability Impact. Это наши глобальные обязательства и наш отчет, который строится в полном соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР) ООН. В новой программе Schneider Sustainability Impact2021-2025 содержится 6 долгосрочных обязательств и 12 целей, одна из которых предполагает локальные обязательства – каждая страна ставит их себе, исходя из местных реалий. На первый план в России вышла инициатива по поддержке профподготовки молодежи, прежде всего из малообеспеченных семей. Речь идет о получении профессии электромонтажника, которая, к слову, становится все более востребованной, и хороший электрик сейчас неплохо зарабатывает. Вторая цель – просвещение и развитие "зеленого мышления", мы реализуем ее благодаря нашему сообществу эковолонтеров Green Team. Третий локальный проект – премия "Зеленый свет", о которой мы уже говорили. Хочу также подчеркнуть, что мы не пытаемся своей образовательной деятельностью заменить учебные заведения. На самом деле мы стремимся наращивать сотрудничество с вузами и колледжами России.- Можно ли выделить самые яркие проекты с учебными заведениями?- В апреле в рамках Innovation Summit Moscow Schneider Electric подписала соглашение с Московским энергетическим институтом – опорным вузом отрасли. Оно, в частности, предусматривает НИОКР с целью развития экологичной продуктовой линейки Schneider Electric. Уральскому федеральному университету мы передали зарядную станцию EVlink для электромобилей. Она специально разработана для городской среды и будет установлена на территории университета. Мы также активно сотрудничаем с московским Колледжем современных технологий, Колледжем нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева, Санкт-Петербургским горным университетом, Казанским государственным энергетическим университетом и многими другими вузами по всей России.Отдельно отмечу проект с благотворительным фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам" - фонд курирует школы-интернаты, организует образовательные мероприятия с целью профориентации детей-сирот. Schneider Electric в конце прошлого года при партнерстве с фондом передала в одну из школ-интернатов Тульской области учебный стенд по электротехнике и стала инициатором учебной программы "Умное электричество". Подопечные интернатов – специфическая аудитория. У них зачастую нет осознания важности даже начального образования, потому что основополагающие человеческие понятия не были сформированы родителями. Поэтому наш вклад здесь – это не только содействие обучению, но и формирование у ребят цепочки ценности "начальная школа – последующее освоение специальности в колледже, вузе – повышение шансов на трудоустройство".- Будет ли в России, по вашей оценке, массовый спрос на электромобили? Есть ли сейчас активный спрос на инновации вообще?- Мы здесь, чтобы удовлетворять спрос на электричество. В том числе, и на инновационные технологии, связанные с его доставкой. Да, конечно, спрос на них есть, и он только растет. Что касается электромобилей, то пока это нишевая тематика для России, но она также начинает активно развиваться. В России мы позже выходим с развитием инфраструктуры для электромобилей, но, тем не менее, этот тренд очевиден, и от него никуда не деться. На Дальнем Востоке, например, уже очень большое количество китайских и японских электрических авто, в европейской части этот процесс также начался. Мы производим автомобильные электрозарядки для домов и коммерческого использования в торговых центрах, гостиницах, наши зарядные станции установлены в Москва-Сити, ЖК "Дом Наркомфина", ТУ Щелково. Jaguar для своей марки I-Pace разработал c нашим участием зарядную инфраструктуру и специальное решение для упрощения их установки и обслуживания – JLR Service Desk. Безусловно, с господдержкой тренд на использование электромобилей начнет расти гораздо быстрее, как об этом свидетельствует опыт всего мира.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, интервью, schneider electric, россия, экономика, технологии