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Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России
Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России - РИА Новости, 25.10.2021
Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России
В случае освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы будут рассматриваться разные варианты, в какую страну обратиться за убежищем,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:25
2021-10-25T17:59
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
эквадор
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
арест джулиана ассанжа
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ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. В случае освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы будут рассматриваться разные варианты, в какую страну обратиться за убежищем, заявил РИА Новости главный редактор портала Кристинн Храфнссон.Так он ответил на вопрос, не планирует ли Ассанж попросить убежища в России."Конечно, он хочет быть в своей стране. Мы хотим, чтобы он был там, где есть убежище. Но к сожалению, правительство Австралии не предоставило убежища и не показало никаких сигналов, что поддерживает Джулиана. Есть много стран, которые могут рассматриваться как безопасные или сравнительно безопасные для него. Некоторые европейские страны, например Исландия, &lt;…&gt; но это маленькая страна. Варианты будут рассматриваться — когда и где. Ничего не исключено", — сказал Храфнссон.Он добавил, что пока еще рано об этом говорить, так как Ассанж остается в тюрьме, а правительство США добивается его экстрадиции.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019 года опять закрыли.С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи ему грозит до 175 лет тюрьмы.В январе этого года лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа, но и не отпустил его под залог. Основатель WikiLeaks останется под стражей, пока суд не рассмотрит американскую апелляцию на решение об экстрадиции. Заседание по этому поводу запланировано на 27-28 октября.
https://ria.ru/20210727/assange-1743022724.html
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, арест джулиана ассанжа
16:25 25.10.2021 (обновлено: 17:59 25.10.2021)
 
Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России

Главред Wikileaks Храфнссон: Ассанж может попросить убежища у многих стран, включая Россию

© AP Photo / Matt DunhamСторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. В случае освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы будут рассматриваться разные варианты, в какую страну обратиться за убежищем, заявил РИА Новости главный редактор портала Кристинн Храфнссон.
Так он ответил на вопрос, не планирует ли Ассанж попросить убежища в России.
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"Конечно, он хочет быть в своей стране. Мы хотим, чтобы он был там, где есть убежище. Но к сожалению, правительство Австралии не предоставило убежища и не показало никаких сигналов, что поддерживает Джулиана. Есть много стран, которые могут рассматриваться как безопасные или сравнительно безопасные для него. Некоторые европейские страны, например Исландия, <…> но это маленькая страна. Варианты будут рассматриваться — когда и где. Ничего не исключено", — сказал Храфнссон.
Он добавил, что пока еще рано об этом говорить, так как Ассанж остается в тюрьме, а правительство США добивается его экстрадиции.
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019 года опять закрыли.
С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи ему грозит до 175 лет тюрьмы.
В январе этого года лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа, но и не отпустил его под залог. Основатель WikiLeaks останется под стражей, пока суд не рассмотрит американскую апелляцию на решение об экстрадиции. Заседание по этому поводу запланировано на 27-28 октября.
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В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЭквадорВеликобританияДжулиан АссанжWikiLeaksАрест Джулиана Ассанжа
 
 
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