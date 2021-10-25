https://ria.ru/20211025/assanzh-1756161349.html

Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России

Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России - РИА Новости, 25.10.2021

Главред Wikileaks допустил, что Ассанж попросит убежища в России

В случае освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы будут рассматриваться разные варианты, в какую страну обратиться за убежищем,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:25

2021-10-25T16:25

2021-10-25T17:59

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

эквадор

великобритания

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wikileaks

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ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. В случае освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы будут рассматриваться разные варианты, в какую страну обратиться за убежищем, заявил РИА Новости главный редактор портала Кристинн Храфнссон.Так он ответил на вопрос, не планирует ли Ассанж попросить убежища в России."Конечно, он хочет быть в своей стране. Мы хотим, чтобы он был там, где есть убежище. Но к сожалению, правительство Австралии не предоставило убежища и не показало никаких сигналов, что поддерживает Джулиана. Есть много стран, которые могут рассматриваться как безопасные или сравнительно безопасные для него. Некоторые европейские страны, например Исландия, <…> но это маленькая страна. Варианты будут рассматриваться — когда и где. Ничего не исключено", — сказал Храфнссон.Он добавил, что пока еще рано об этом говорить, так как Ассанж остается в тюрьме, а правительство США добивается его экстрадиции.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019 года опять закрыли.С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш. Американская сторона предъявила Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи ему грозит до 175 лет тюрьмы.В январе этого года лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа, но и не отпустил его под залог. Основатель WikiLeaks останется под стражей, пока суд не рассмотрит американскую апелляцию на решение об экстрадиции. Заседание по этому поводу запланировано на 27-28 октября.

https://ria.ru/20210727/assange-1743022724.html

https://ria.ru/20210928/assanzh-1752231994.html

сша

эквадор

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, арест джулиана ассанжа