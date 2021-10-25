https://ria.ru/20211025/antalya-1756115414.html

Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью

Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 25.10.2021

Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью

Аэропорт Антальи с начала текущего года принял около 7,7 миллиона пассажиров, сообщает портал News Turk. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:59

2021-10-25T14:59

2021-10-25T14:59

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Аэропорт Антальи с начала текущего года принял около 7,7 миллиона пассажиров, сообщает портал News Turk.С 1 октября в авиагавань прилетело более пяти тысяч рейсов с отдыхающими из разных стран, а общее количество прибывших туристов с начала месяца превысило миллион человек.Лидерами рейтинга остаются россияне, количество которых с 1 января 2021 года превысило три миллиона человек.На второй строчке оказались немцы (1 311 278 человек), потеснившие туристов из Украины (1 167 839). Замыкают пятерку отдыхающие из Польши (384 646) и Казахстана (185 386).

https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756090339.html

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казахстан

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польша

анталья (провинция)

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2021

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