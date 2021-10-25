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Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью
Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью - РИА Новости, 25.10.2021
Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью
Аэропорт Антальи с начала текущего года принял около 7,7 миллиона пассажиров, сообщает портал News Turk. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:59
2021-10-25T14:59
2021-10-25T14:59
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Аэропорт Антальи с начала текущего года принял около 7,7 миллиона пассажиров, сообщает портал News Turk.С 1 октября в авиагавань прилетело более пяти тысяч рейсов с отдыхающими из разных стран, а общее количество прибывших туристов с начала месяца превысило миллион человек.Лидерами рейтинга остаются россияне, количество которых с 1 января 2021 года превысило три миллиона человек.На второй строчке оказались немцы (1 311 278 человек), потеснившие туристов из Украины (1 167 839). Замыкают пятерку отдыхающие из Польши (384 646) и Казахстана (185 386).
https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756090339.html
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Россияне остаются лидерами по турпотоку в Анталью
Турпоток из России в Анталью превысил три миллиона человек