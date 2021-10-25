https://ria.ru/20211025/afganistan-1756090978.html

Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД

Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021

Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД

Москва считает возмутительным то, что Европа и США не размораживают финансовые активы Кабула, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:10

2021-10-25T11:10

2021-10-25T11:44

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захват власти в афганистане талибами

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европа

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва считает возмутительным то, что Европа и США не размораживают финансовые активы Кабула, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Он подчеркнул, что заявления Вашингтона о том, что США "пекутся" о благе народа Афганистана, в этом контексте лицемерны."Это необходимо решать, и мы будем продолжать добиваться (разморозки - ред.) с другими международными партнерами… Здесь необходимы элементарные приличия, не говоря уже о международном праве",- отметил на брифинге высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20211025/taliby-1756056293.html

сша

россия

европа

афганистан

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в мире, сша, россия, талибан, европа, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов