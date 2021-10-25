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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211025/afganistan-1756090978.html
Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД
Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021
Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД
Москва считает возмутительным то, что Европа и США не размораживают финансовые активы Кабула, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:10
2021-10-25T11:44
в мире
сша
россия
захват власти в афганистане талибами
талибан
европа
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва считает возмутительным то, что Европа и США не размораживают финансовые активы Кабула, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Он подчеркнул, что заявления Вашингтона о том, что США "пекутся" о благе народа Афганистана, в этом контексте лицемерны."Это необходимо решать, и мы будем продолжать добиваться (разморозки - ред.) с другими международными партнерами… Здесь необходимы элементарные приличия, не говоря уже о международном праве",- отметил на брифинге высокопоставленный дипломат.
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сша
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в мире, сша, россия, талибан, европа, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов
11:10 25.10.2021 (обновлено: 11:44 25.10.2021)
 
Россия будет добиваться размораживания средств Афганистана, заявили в МИД

Кабулов: Россия вместе с партнерами будет добиваться размораживания афганских авуаров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва считает возмутительным то, что Европа и США не размораживают финансовые активы Кабула, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Речь идет о национальных авуарах страны, а не движения талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), которые сейчас у власти… Насколько мы знаем, из примерно 9 миллиардов авуаров более 8 находятся в США, а полтора миллиарда заморожено в Европе. Это абсолютно возмутительно, это должно быть разморожено", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что заявления Вашингтона о том, что США "пекутся" о благе народа Афганистана, в этом контексте лицемерны.
"Это необходимо решать, и мы будем продолжать добиваться (разморозки - ред.) с другими международными партнерами… Здесь необходимы элементарные приличия, не говоря уже о международном праве",- отметил на брифинге высокопоставленный дипломат.
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАРоссияТалибанЕвропаАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир Кабулов
 
 
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