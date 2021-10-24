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В ближнем Подмосковье начали работать 15 станций контроля воздуха
В ближнем Подмосковье начали работать 15 станций контроля воздуха - РИА Новости, 24.10.2021
В ближнем Подмосковье начали работать 15 станций контроля воздуха
В ближнем Подмосковье установлены и приступили к работе 15 станций контроля загрязнения воздуха, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:20
2021-10-24T11:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
московская область (подмосковье)
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В ближнем Подмосковье установлены и приступили к работе 15 станций контроля загрязнения воздуха, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что новые станции позволят осуществлять контроль крупных промышленных объектов Московской области, сжигания порубочных остатков и возникновения лесо-торфяных пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух столичного региона.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что каждая станция оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода."Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ. Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды", - подчеркнул Бирюков.По его словам, новые станции контроля загрязнения атмосферного воздуха установлены в городах Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Павловский Посад, Подольск, Химки, Щелково.
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общество, московская область (подмосковье), москва, петр бирюков
11:20 24.10.2021
 
В ближнем Подмосковье начали работать 15 станций контроля воздуха

Заммэра Бирюков: 15 станций контроля воздуха начали работать в ближнем Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов в городе Химки
Строительство жилых домов в городе Химки - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В ближнем Подмосковье установлены и приступили к работе 15 станций контроля загрязнения воздуха, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. На сегодняшний день все они введены в эксплуатацию и приступили к работе", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что новые станции позволят осуществлять контроль крупных промышленных объектов Московской области, сжигания порубочных остатков и возникновения лесо-торфяных пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух столичного региона.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что каждая станция оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода.
"Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ. Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, новые станции контроля загрязнения атмосферного воздуха установлены в городах Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Павловский Посад, Подольск, Химки, Щелково.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПетр Бирюков
 
 
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