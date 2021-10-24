https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756035661.html

Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Узбекистане

Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Узбекистане - РИА Новости, 24.10.2021

Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Узбекистане

Члены ЦИК России не выявили каких-либо нарушений на выборах президента республики Узбекистан, сообщил РИА Новости присутствующий на выборах в качестве... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T19:08

2021-10-24T19:08

2021-10-24T19:08

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выборы президента узбекистана — 2021

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Члены ЦИК России не выявили каких-либо нарушений на выборах президента республики Узбекистан, сообщил РИА Новости присутствующий на выборах в качестве наблюдателя член ЦИК РФ Антон Лопатин."Голосование завершилось, мы посетили в сумме более 50 участков. Сейчас коллеги некоторые остались на подсчете голосов. Каких-либо нарушений на выборах президента республики Узбекистан представители избирательной системы РФ не выявили как по линии ШОС, так и по линии СНГ", - сказал Лопатин.Он напомнил, что все избирательные участки Узбекистана заранее были подготовлены к выборам президента в соответствии с текущей эпидситуацией."Как утверждает узбекская сторона, около 21 тысячи медицинских работников обеспечивали проверку температуры людей, которые приходили. Им раздавали маски, обрабатывали руки антисептиками", - добавил Лопатин.Члены комиссии также были обеспечены средствами индивидуальной защиты."Мы неоднократно встречались и обменивались опытом с центральной избирательной комиссией Узбекистана, делились опытом проведения федеральной кампании у нас. Они были у нас наблюдателями на выборах в Госдуму, какие-то полезные для себя вещи применяли на этих выборах", - отметил Лопатин.Он добавил, что явка в Узбекистане "традиционно высокая". На 17:00 (15:00 мск), по данным ЦИК Узбекистана, уже проголосовали почти 14,3 миллиона человек, или 71,8% избирателей."Сейчас, я думаю, что там порядка 80% точно, может быть, даже больше", - заключил Лопатин.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиеев, по мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756026145.html

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в мире, узбекистан, ислам каримов, цик рф, цик узбекистана, шавкат мирзиеев, россия, выборы президента узбекистана — 2021