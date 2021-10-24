ЦИК Узбекистана признал факты "семейного" голосования на выборах президента
Глава ЦИК Узбекистана Кучкаров признал факты "семейного" голосования на выборах президента
© SputnikИзбиратель голосует во время выборов президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 окт – РИА Новости. Факты "семейного" голосования, когда один член семьи голосует за других, зафиксированы в ходе выборов президента Узбекистана в воскресенье, в стране продолжат внедрять меры по искоренению таких случаев, заявил заместитель главы ЦИК страны Бахром Кучкаров.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый на участке №519 в Ташкенте, на котором видно, как мужчина с маленьким сыном, держа в руке два паспорта, регистрируется для голосования, при этом члены участковой комиссии не делают ему замечаний. Затем мужчина опустил в урну для голосования несколько бюллетеней.
Вчера, 00:17Процедура выборов президента Узбекистана
"На отдельных избирательных участках в ходе мониторинга зафиксированы факты "семейного" голосования, по результатам изучения собранные материалы переданы в органы прокуратуры", - сказал Кучкаров в ходе брифинга.
Замглавы ЦИК признал, что несмотря на широкую агитационную и просветительскую работу "мы до сих пор не можем полностью избавиться от этой негативной практики".
"Мы просим всех граждан строго соблюдать принцип "Один избиратель - один голос", - добавил Кучкаров. По его словам, ЦИК продолжит внедрять системные меры по полному искоренению "семейного" голосования в избирательном процессе в Узбекистане.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. Голосование началось в 8.00 (6.00 мск). Выборы были признаны состоявшимися после того, как к 11.00 (9.00 мск) голосование превысило 33%-й порог явки – 33,6% (6,67 миллиона человек).
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них действующий президент Шавкат Мирзиеев, по мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.