10:41 24.10.2021 (обновлено: 17:41 24.10.2021)
Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися
Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися, явка превысила 33% избирателей
© SputnikИзбиратель голосует во время выборов президента Узбекистана
© Sputnik
ТАШКЕНТ, 24 окт — РИА Новости. Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися — явка превысила планку в 33 процента, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя, или 33,6 процента от общего списка", — сказал он.
На прошлых выборах президента, в 2016 году, явка на тот же момент составляла 33,73 процента.
Избирательные участки в Узбекистане открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в республике зарегистрировано примерно 19,86 миллиона избирателей. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Кандидатов в президенты выдвинули все пять официально действующих партий: Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость"). Главным претендентом на победу эксперты называют действующего главу государства Шавката Мирзиеева.
Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов избирателей.
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