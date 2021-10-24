https://ria.ru/20211024/uzbekistan-1756002595.html

Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися

Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися - РИА Новости, 24.10.2021

Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися

Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися — явка превысила планку в 33 процента, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T10:41

2021-10-24T10:41

2021-10-24T17:41

в мире

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2021

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ТАШКЕНТ, 24 окт — РИА Новости. Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися — явка превысила планку в 33 процента, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.На прошлых выборах президента, в 2016 году, явка на тот же момент составляла 33,73 процента.Избирательные участки в Узбекистане открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в республике зарегистрировано примерно 19,86 миллиона избирателей. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Кандидатов в президенты выдвинули все пять официально действующих партий: Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость"). Главным претендентом на победу эксперты называют действующего главу государства Шавката Мирзиеева.Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов избирателей.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

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в мире, узбекистан, выборы президента узбекистана — 2021