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В США двое детей погибли при аварии на автогонках
В США двое детей погибли при аварии на автогонках - РИА Новости, 24.10.2021
В США двое детей погибли при аварии на автогонках
Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:22
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в мире
техас
сша
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.Как сообщается, инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе – ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.Полиция проводит расследование причин аварии.
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в мире, техас, сша
11:22 24.10.2021
 
В США двое детей погибли при аварии на автогонках

Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали при аварии на автогонках в США

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе – ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.

"В результате аварии погибли два человека: шестилетний мальчик, который скончался на месте происшествия, и восьмилетний мальчик, которого доставили в региональный медицинский центр Питерсона в Керрвиле, где было объявлено о его смерти", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.
Полиция проводит расследование причин аварии.
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