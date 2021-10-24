https://ria.ru/20211024/ssha-1756005389.html
В США двое детей погибли при аварии на автогонках
В США двое детей погибли при аварии на автогонках - РИА Новости, 24.10.2021
В США двое детей погибли при аварии на автогонках
Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:22
2021-10-24T11:22
2021-10-24T11:22
в мире
техас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.Как сообщается, инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе – ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.Полиция проводит расследование причин аварии.
https://ria.ru/20211024/dtp-1755995660.html
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша
В США двое детей погибли при аварии на автогонках
Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали при аварии на автогонках в США
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости.
Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook
.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе – ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.
"В результате аварии погибли два человека: шестилетний мальчик, который скончался на месте происшествия, и восьмилетний мальчик, которого доставили в региональный медицинский центр Питерсона в Керрвиле, где было объявлено о его смерти", - говорится в сообщении полиции.
Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.
Полиция проводит расследование причин аварии.