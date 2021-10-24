https://ria.ru/20211024/ssha-1756005389.html

В США двое детей погибли при аварии на автогонках

В США двое детей погибли при аварии на автогонках - РИА Новости, 24.10.2021

В США двое детей погибли при аварии на автогонках

Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:22

2021-10-24T11:22

2021-10-24T11:22

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.Как сообщается, инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе – ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.Полиция проводит расследование причин аварии.

https://ria.ru/20211024/dtp-1755995660.html

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в мире, техас, сша