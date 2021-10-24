Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туризме
Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туристической отрасли
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России выделит средства на разработку новых стандартов в туристической отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято по поручению президента. Обновление стандартов предусмотрено национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства", который был утвержден в 2021 году. Предполагается подготовить не менее 30 документов, которые войдут в национальную систему стандартизации.
Добавляется, что правила составят с учётом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии. К работе над ними привлекут профильные организации, представителей отрасли и экспертов.
"Ростуризму поручено проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 26 декабря 2022 года. Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.