https://ria.ru/20211024/pravitelstvo-1756006544.html

Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туризме

Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туризме - РИА Новости, 24.10.2021

Правительство выделит средства на разработку новых стандартов в туризме

Правительство России выделит средства на разработку новых стандартов в туристической отрасли, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:42

2021-10-24T11:42

2021-10-24T11:42

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России выделит средства на разработку новых стандартов в туристической отрасли, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение принято по поручению президента. Обновление стандартов предусмотрено национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства", который был утвержден в 2021 году. Предполагается подготовить не менее 30 документов, которые войдут в национальную систему стандартизации.Добавляется, что правила составят с учётом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии. К работе над ними привлекут профильные организации, представителей отрасли и экспертов.

https://ria.ru/20211022/mordoviya-1755848416.html

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