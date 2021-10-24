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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T10:13
2021-10-24T10:13
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, откуда будут поступать поля облачности скоротечных очаговых осадков в смешанной фазе в виде дождя, переходящего в мокрый снег, и более холодные массы воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 2-3 градуса ниже многолетней нормы последней декады октября. То есть ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки, то есть дождь, мокрый снег, снег. Температура воздуха в Москве плюс 3-5, в Подмосковье - ноль - плюс 5, к вечеру похолодание", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
10:13 24.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя в Москве
Женщина идет под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, откуда будут поступать поля облачности скоротечных очаговых осадков в смешанной фазе в виде дождя, переходящего в мокрый снег, и более холодные массы воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 2-3 градуса ниже многолетней нормы последней декады октября. То есть ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки, то есть дождь, мокрый снег, снег. Температура воздуха в Москве плюс 3-5, в Подмосковье - ноль - плюс 5, к вечеру похолодание", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
Дорога - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
02:15
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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