https://ria.ru/20211024/pogoda-1756000751.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T10:13

2021-10-24T10:13

2021-10-24T10:13

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Похолодание и кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, откуда будут поступать поля облачности скоротечных очаговых осадков в смешанной фазе в виде дождя, переходящего в мокрый снег, и более холодные массы воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 2-3 градуса ниже многолетней нормы последней декады октября. То есть ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки, то есть дождь, мокрый снег, снег. Температура воздуха в Москве плюс 3-5, в Подмосковье - ноль - плюс 5, к вечеру похолодание", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец