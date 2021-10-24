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В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 24.10.2021
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
Подозреваемый в убийстве девушки в Оренбургской области задержан, говорится на сайте СК. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T05:17
2021-10-24T05:17
2021-10-24T13:29
происшествия
орск
оренбургская область
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Оренбургской области задержан, говорится на сайте СК.Ранее сообщалось, что тело убитой молодой женщины нашли в Орске. Следователи возбудили уголовное дело, председатель СК Александр Бастрыкин передал его в центральный аппарат.По информации ведомства, в причастности к преступлению подозревают 42-летнего знакомого погибшей.Добавляется, что в ближайшее время его допросят.
https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754091685.html
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происшествия, орск, оренбургская область, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
05:17 24.10.2021 (обновлено: 13:29 24.10.2021)
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
В СК заявили о задержании в Оренбургской области подозреваемого в убийстве девушки