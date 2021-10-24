Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211024/nebenzya-1756022840.html
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок - РИА Новости, 24.10.2021
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T16:00
2021-10-24T16:00
в мире
оон
василий небензя
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:60:2049:1212_1920x0_80_0_0_f98e2b928af70273cf30ed17cd72d61b.jpg
ООН, 24 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать "миропорядок, основанный на правилах".Его видеообращение размещено в Twitter постпредства РФ при организации по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября. На видео постпред держит в руках Устав ООН.Небензя напомнил, что основатели организации заложили в Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. "Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", - сказал он."Сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН", - подчеркнул постпред.В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава организации. ООН официально появилась с момента ратификации этого основополагающего документа.
https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199766.html
https://ria.ru/20211020/pismo-1755313740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2bde64625e0454118f17482945a46601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, василий небензя, россия
16:00 24.10.2021
 
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок

Небензя в ответ на слова о миропорядке, основанном на правилах, призвал защитить Устав ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 24 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать "миропорядок, основанный на правилах".
Его видеообращение размещено в Twitter постпредства РФ при организации по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября. На видео постпред держит в руках Устав ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 13:57
Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совбеза ООН
Небензя напомнил, что основатели организации заложили в Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. "Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", - сказал он.
"Сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН", - подчеркнул постпред.
В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава организации. ООН официально появилась с момента ратификации этого основополагающего документа.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 05:31
В ООН получили письмо 12-летней девочки из Луганска
 
В миреООНВасилий НебензяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без России
04:15Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
04:06Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
03:52Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
03:47В Приморье из капкана спасли амурского тигренка
03:36Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
03:24В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
03:15Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах
03:08В "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
03:00В России нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений
03:00Вынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили эксперты
02:49Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
02:45Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины
02:26"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
02:15Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас
02:15"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
02:12Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
02:04Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
02:01В Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие Путина
01:49NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли план Байдена создать новый миропорядок без РоссииВрач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозомМосквичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утромИсточник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"В Приморье из капкана спасли амурского тигренкаВильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской РоссииВ ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз РоссииЭксперт предупредил о новых телефонных мошенничествахВ "Талибане"* объяснили, почему не хотели краха прошлого правительстваВ России нашли способ добывать больше нефти из любых месторожденийВынос старой мебели на помойку грозит штрафом, предупредили экспертыРоссиян предупредили о неожиданной опасности молокаГлавный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины"Ъ": в России подорожают гречка и овсянкаЭксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажираПутин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТСВ Раде рассказали, как Лавров шуткой передал Зеленскому условие ПутинаNI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии