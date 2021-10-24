https://ria.ru/20211024/nebenzya-1756022840.html

Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок

Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок - РИА Новости, 24.10.2021

Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T16:00

2021-10-24T16:00

2021-10-24T16:00

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василий небензя

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ООН, 24 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать "миропорядок, основанный на правилах".Его видеообращение размещено в Twitter постпредства РФ при организации по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября. На видео постпред держит в руках Устав ООН.Небензя напомнил, что основатели организации заложили в Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. "Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", - сказал он."Сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН", - подчеркнул постпред.В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава организации. ООН официально появилась с момента ратификации этого основополагающего документа.

https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199766.html

https://ria.ru/20211020/pismo-1755313740.html

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в мире, оон, василий небензя, россия