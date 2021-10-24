https://ria.ru/20211024/nebenzya-1756022840.html
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок - РИА Новости, 24.10.2021
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T16:00
2021-10-24T16:00
2021-10-24T16:00
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ООН, 24 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать "миропорядок, основанный на правилах".Его видеообращение размещено в Twitter постпредства РФ при организации по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября. На видео постпред держит в руках Устав ООН.Небензя напомнил, что основатели организации заложили в Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. "Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", - сказал он."Сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН", - подчеркнул постпред.В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава организации. ООН официально появилась с момента ратификации этого основополагающего документа.
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в мире, оон, василий небензя, россия
Небензя ответил на попытки пересмотреть миропорядок
Небензя в ответ на слова о миропорядке, основанном на правилах, призвал защитить Устав ООН
ООН, 24 окт – РИА Новости.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
призвал встать на защиту Устава ООН на фоне регулярно звучащих заявлений западных государств о необходимости соблюдать "миропорядок, основанный на правилах".
Его видеообращение размещено в Twitter
постпредства РФ при организации по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября. На видео постпред держит в руках Устав ООН.
Небензя напомнил, что основатели организации заложили в Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. "Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", - сказал он.
"Сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах. Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН", - подчеркнул постпред.
В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава организации. ООН официально появилась с момента ратификации этого основополагающего документа.