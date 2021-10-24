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https://ria.ru/20211024/mikrozaymy-1756006675.html
Мошенники вышли на новый уровень обмана через SMS
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с SMS - РИА Новости, 24.10.2021
Мошенники вышли на новый уровень обмана через SMS
Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Об этом в беседе с РБК... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:43
2021-10-24T15:41
общество
лаборатория касперского
whatsapp inc.
telegram (приложение)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Об этом в беседе с РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.По его словам, суть мошеннической атаки в том, что сначала злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО.Регистрация не происходит, однако владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации.После этого преступники пишут жертве в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации.Он отметил, что многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, поэтому их легче застать врасплох.По словам Гавриченкова, SMS-бомберы применяются давно, однако подобные кражи средств через МФО начались недавно.В "Лаборатории Касперского" подтвердили, что есть такой метод обмана, добавив, что некоторые микрофинансовые организации требуют для оформления займа только подтверждения номера телефона.
https://ria.ru/20211021/moshenniki-1755507469.html
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общество, лаборатория касперского, whatsapp inc., telegram (приложение)
11:43 24.10.2021 (обновлено: 15:41 24.10.2021)
 
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с SMS

Эксперт Qrator Labs Гавриченков: в новой схеме мошенничества с микрозаймами используют SMS

© Fotolia / cottonfiocМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© Fotolia / cottonfioc
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Об этом в беседе с РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.
По его словам, суть мошеннической атаки в том, что сначала злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО.
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Регистрация не происходит, однако владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации.
После этого преступники пишут жертве в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации.
"Эта схема работает лучше прочих, так как мошенник не просит показать ему коды из SMS, а просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове "нельзя пересылать коды из SMS" плохо срабатывает", — пояснил эксперт.
Он отметил, что многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, поэтому их легче застать врасплох.
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