11:43 24.10.2021 (обновлено: 15:41 24.10.2021)
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с SMS
Эксперт Qrator Labs Гавриченков: в новой схеме мошенничества с микрозаймами используют SMS
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Об этом в беседе с РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.
По его словам, суть мошеннической атаки в том, что сначала злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО.
Регистрация не происходит, однако владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации.
После этого преступники пишут жертве в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации.
"Эта схема работает лучше прочих, так как мошенник не просит показать ему коды из SMS, а просит прислать скриншот экрана с SMS, так что стопор в голове "нельзя пересылать коды из SMS" плохо срабатывает", — пояснил эксперт.
Он отметил, что многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, поэтому их легче застать врасплох.
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По словам Гавриченкова, SMS-бомберы применяются давно, однако подобные кражи средств через МФО начались недавно.
В "Лаборатории Касперского" подтвердили, что есть такой метод обмана, добавив, что некоторые микрофинансовые организации требуют для оформления займа только подтверждения номера телефона.
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