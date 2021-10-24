https://ria.ru/20211024/mikrozaymy-1756006675.html

Мошенники вышли на новый уровень обмана через SMS

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с SMS - РИА Новости, 24.10.2021

Мошенники вышли на новый уровень обмана через SMS

Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Об этом в беседе с РБК... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T11:43

2021-10-24T11:43

2021-10-24T15:41

общество

лаборатория касперского

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Об этом в беседе с РБК рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.По его словам, суть мошеннической атаки в том, что сначала злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО.Регистрация не происходит, однако владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации.После этого преступники пишут жертве в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими SMS якобы для того, чтобы разобраться в ситуации.Он отметил, что многие люди пугаются большого количества сообщений от разных организаций, поэтому их легче застать врасплох.По словам Гавриченкова, SMS-бомберы применяются давно, однако подобные кражи средств через МФО начались недавно.В "Лаборатории Касперского" подтвердили, что есть такой метод обмана, добавив, что некоторые микрофинансовые организации требуют для оформления займа только подтверждения номера телефона.

https://ria.ru/20211021/moshenniki-1755507469.html

https://ria.ru/20211020/moshenniki-1755307507.html

https://ria.ru/20211005/ulovka-1753099726.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, лаборатория касперского, whatsapp inc., telegram (приложение)