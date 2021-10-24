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Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 24.10.2021
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 649 случаев, выписан из больниц 301 человек,... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T12:09
2021-10-24T12:09
2021-10-24T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 649 случаев, выписан из больниц 301 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 22 октября – 638. Антирекорд начал ежедневно обновляться с 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай."За 23 октября зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 301 человек", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 10 925 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены 91 997 положительных на COVID-19, выздоровели 77 919, умерли с диагнозом COVID-19 - 2882 человека (в том числе за последние сутки – 13).
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Крым снова установил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки выявили 649 случаев COVID-19