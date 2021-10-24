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Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом
Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.10.2021
Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным погибших в ДТП с пассажирским автобусом, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T11:30
2021-10-24T11:30
2021-10-24T11:30
происшествия
санкт-петербург
махачкала
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным погибших в ДТП с пассажирским автобусом, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.В ночь на воскресенье на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт Петербург. По данным полиции и минздрава Калмыкии, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Следователи сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это тяжелая утрата. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - цитирует ведомство слова Хасикова в сообщении.
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Работы на месте столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии. Видео МЧС
Авария произошла примерно в 2:40 в Яшкульском районе, на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Грузовик КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в пассажирский автобус. Жертвами аварии стали шесть человек. Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
2021-10-24T11:30
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происшествия, санкт-петербург, махачкала, бату хасиков, видео
Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом