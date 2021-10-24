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Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.10.2021

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным погибших в ДТП с пассажирским автобусом, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона. РИА Новости, 24.10.2021

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происшествия

санкт-петербург

махачкала

бату хасиков

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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным погибших в ДТП с пассажирским автобусом, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.В ночь на воскресенье на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Махачкала - Санкт Петербург. По данным полиции и минздрава Калмыкии, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Следователи сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это тяжелая утрата. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - цитирует ведомство слова Хасикова в сообщении.

санкт-петербург

махачкала

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Работы на месте столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии. Видео МЧС Авария произошла примерно в 2:40 в Яшкульском районе, на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Грузовик КамАЗ, перевозивший зерно, лоб в лоб врезался в пассажирский автобус. Жертвами аварии стали шесть человек. Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. 2021-10-24T11:30 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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