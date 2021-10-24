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Беннет высоко оценил встречу с Путиным
Беннет высоко оценил встречу с Путиным - РИА Новости, 24.10.2021
Беннет высоко оценил встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей и глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная... РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T14:26
2021-10-24T14:27
израиль
тель-авив
москва
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей и глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная программа.Кроме того, Беннет сказал, что стороны говорили об иранской ядерной программе, "состояние которой вызывает беспокойство у всех".Встреча Путина и Беннета прошла в пятницу в Сочи, она продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера.Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
https://ria.ru/20211024/putin-1756013409.html
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израиль, тель-авив, москва, владимир путин, россия, нафтали беннет
14:26 24.10.2021 (обновлено: 14:27 24.10.2021)
 
Беннет высоко оценил встречу с Путиным

Беннет назвал встречу с Путиным глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная программа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей и глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная программа.
"Несколько часов назад мы прилетели из Сочи в России прямо к неделе, полной важных решений. Встреча с президентом Путиным была очень хорошей, очень глубокой… Конечно, с президентом Путиным мы говорили о положении дел в Сирии, потому что в определенном смысле русские - наши северные соседи, и нам важно, чтобы мы справлялись с деликатной и сложной ситуацией там плавно и без инцидентов. Мы пришли к хорошим и стабильным выводам, и я обнаружил, что президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности", - сказал Беннет, открывая еженедельное заседание кабинета министров.
Кроме того, Беннет сказал, что стороны говорили об иранской ядерной программе, "состояние которой вызывает беспокойство у всех".
Встреча Путина и Беннета прошла в пятницу в Сочи, она продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера.
Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.
Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министром Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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ИзраильТель-АвивМоскваВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
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