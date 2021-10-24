https://ria.ru/20211024/izrail-1756016679.html

Беннет высоко оценил встречу с Путиным

Беннет высоко оценил встречу с Путиным - РИА Новости, 24.10.2021

Беннет высоко оценил встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей и глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T14:26

2021-10-24T14:26

2021-10-24T14:27

израиль

тель-авив

москва

владимир путин

россия

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей и глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная программа.Кроме того, Беннет сказал, что стороны говорили об иранской ядерной программе, "состояние которой вызывает беспокойство у всех".Встреча Путина и Беннета прошла в пятницу в Сочи, она продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера.Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.

https://ria.ru/20211024/putin-1756013409.html

израиль

тель-авив

москва

россия

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израиль, тель-авив, москва, владимир путин, россия, нафтали беннет