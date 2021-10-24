14:26 24.10.2021 (обновлено: 14:27 24.10.2021)
Беннет высоко оценил встречу с Путиным
Беннет назвал встречу с Путиным глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная программа
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей и глубокой, обсуждались Сирия и иранская ядерная программа.
"Несколько часов назад мы прилетели из Сочи в России прямо к неделе, полной важных решений. Встреча с президентом Путиным была очень хорошей, очень глубокой… Конечно, с президентом Путиным мы говорили о положении дел в Сирии, потому что в определенном смысле русские - наши северные соседи, и нам важно, чтобы мы справлялись с деликатной и сложной ситуацией там плавно и без инцидентов. Мы пришли к хорошим и стабильным выводам, и я обнаружил, что президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности", - сказал Беннет, открывая еженедельное заседание кабинета министров.
Кроме того, Беннет сказал, что стороны говорили об иранской ядерной программе, "состояние которой вызывает беспокойство у всех".
Встреча Путина и Беннета прошла в пятницу в Сочи, она продолжалась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений, сообщила канцелярия израильского премьера.
Беннет отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.
Визит Беннета в Россию приурочен к 30-летию восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами, отмечавшемуся 18 октября.