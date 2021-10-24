https://ria.ru/20211024/eskalatsiya-1756020095.html

В Госдуме прокомментировали решение Госдепа по визам для россиян

В Госдуме прокомментировали решение Госдепа по визам для россиян - РИА Новости, 24.10.2021

В Госдуме прокомментировали решение Госдепа по визам для россиян

Включение госдепом США граждан РФ, желающих получить американскую визу, в так называемый список "бездомных национальностей" можно расценивать как попытку... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T15:24

2021-10-24T15:24

2021-10-24T17:37

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Включение госдепом США граждан РФ, желающих получить американскую визу, в так называемый список "бездомных национальностей" можно расценивать как попытку эскалации дипломатической напряженности, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.Ранее госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности ". Согласно документу, опубликованному на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. В результате такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.В общей сложности в данный перечень попали 10 государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Вместе с тем госдепартамент уточняет, что теперь россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве."Считаю, что этот шаг – не что иное, как очередная из попыток эскалации дипломатической напряженности между Россией и США, которые уже неоднократно предпринимает американская сторона", - написал Саралиев в своем Telegram-канале.Политик считает, что "власти США системно разрушают международные отношения, выдумывая для этого все новые способы, и бесятся от собственного бессилия". Чтобы нормализовать отношения, добавил парламентарий, Штатам следует "незамедлительно прекратить свои недружественные действия по отношению к нашей стране".

https://ria.ru/20211024/evropa-1756003855.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211024/ukraina-1756001185.html

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в мире, варшава, иран, госдума рф, россия