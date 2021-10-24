01:15 24.10.2021 (обновлено: 01:19 24.10.2021)
Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
Эксперт Пастернак: в duty-free не следует покупать электронику и одежду
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Многие товары в заведениях беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных магазинах, предупредил редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак в беседе с агентством "Прайм".
В частности, в эту категорию входит электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель, пояснил Пастернак. Следует быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом нужно избегать покупок тех предметов одежды, на которые лишь нанесены упоминания о стране пребывания.
"Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов", — цитирует агентство эксперта.
Не стоит приобретать в duty-free косметику, за исключением элитной, которая обычно не продается в других магазинах, но часто предлагается по привлекательным ценам именно в заведениях duty-free.
Среди прочих товарных групп, на которые не следует обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, эксперт назвал фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки на глаза.
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