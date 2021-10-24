https://ria.ru/20211024/dutyfree-1755902310.html

Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free

Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free - РИА Новости, 24.10.2021

Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free

Многие товары в заведениях беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных магазинах, предупредил редактор издания Travel Markets Insider Лоис... РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T01:15

2021-10-24T01:15

2021-10-24T01:19

общество

покупка

россия

лоис пастернак

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Многие товары в заведениях беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных магазинах, предупредил редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак в беседе с агентством "Прайм".В частности, в эту категорию входит электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель, пояснил Пастернак. Следует быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом нужно избегать покупок тех предметов одежды, на которые лишь нанесены упоминания о стране пребывания.Не стоит приобретать в duty-free косметику, за исключением элитной, которая обычно не продается в других магазинах, но часто предлагается по привлекательным ценам именно в заведениях duty-free.Среди прочих товарных групп, на которые не следует обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, эксперт назвал фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки на глаза.

https://ria.ru/20191108/1560669411.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, покупка, россия, лоис пастернак