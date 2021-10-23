https://ria.ru/20211023/zhurnalistka-1755936141.html
Умерла известная журналистка
Умерла журналистка "Эха Москвы" Майя Пешкова - РИА Новости, 23.10.2021
Умерла известная журналистка
Журналистка и литературный критик Майя Пешкова умерла в возрасте 75 лет от последствий коронавируса, сообщает на сайте радиостанции "Эхо Москвы". РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:13
2021-10-23T13:13
2021-10-23T13:17
общество
эхо москвы (радиостанция)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналистка и литературный критик Майя Пешкова умерла в возрасте 75 лет от последствий коронавируса, сообщает на сайте радиостанции "Эхо Москвы".Майя Пешкова родилась 22 сентября 1946 года Молдавской ССР. Закончила химический факультет Кишиневского государственного университета. Во второй половине 1980-х годов получила второе высшее полиграфическое образование.На радиостанции "Эхо Москвы" работала с 1992 года. В 2007 году получила благодарность от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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общество, эхо москвы (радиостанция)
13:13 23.10.2021 (обновлено: 13:17 23.10.2021)
Умерла журналистка "Эха Москвы" Майя Пешкова
Журналистка "Эха Москвы" Пешкова умерла в возрасте 75 лет от коронавируса