https://ria.ru/20211023/zemletryasenie-1755975742.html
На острове Пальма произошло мощное землетрясение
На острове Пальма произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 23.10.2021
На острове Пальма произошло мощное землетрясение
Самое мощное землетрясение за последние полтора месяца произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, сообщает... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T21:11
2021-10-23T21:11
2021-10-23T21:27
в мире
вулкан
землетрясение
испания
канарские острова
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МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Самое мощное землетрясение за последние полтора месяца произошло на острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, сообщает испанский Национальный географический институт.Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага - 38 километров.Между тем главный конус вулкана вновь обрушился, сообщает Вулканологический институт Каран.За последние полтора месяца на Пальме произошло несколько десятков тысяч землетрясений, сейсмическая активность началась за две недели до начала извержения.Только за субботу было зарегистрировано несколько десятков подземных толчков, более десяти из них магнитудой выше 3.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. Лава покрыла территорию площадью около 850 гектаров, разрушены более 1,3 тысячи строений, большинство - жилые дома, эвакуированы свыше 7 тысяч человек.
https://ria.ru/20211010/palma-1753867246.html
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в мире, вулкан, землетрясение, испания, канарские острова
21:11 23.10.2021 (обновлено: 21:27 23.10.2021)
На острове Пальма произошло мощное землетрясение
Мощное землетрясение произошло на канарском острове Пальма, где извергается вулкан
МАДРИД, 23 окт – РИА Новости.
Самое мощное землетрясение за последние полтора месяца произошло на острове Пальма (Канарские острова
, Испания
), где продолжается извержение вулкана, сообщает испанский Национальный географический институт.
Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага - 38 километров.
Между тем главный конус вулкана вновь обрушился, сообщает Вулканологический институт Каран.
За последние полтора месяца на Пальме произошло несколько десятков тысяч землетрясений, сейсмическая активность началась за две недели до начала извержения.
Только за субботу было зарегистрировано несколько десятков подземных толчков, более десяти из них магнитудой выше 3.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ. Лава покрыла территорию площадью около 850 гектаров, разрушены более 1,3 тысячи строений, большинство - жилые дома, эвакуированы свыше 7 тысяч человек.