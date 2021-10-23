https://ria.ru/20211023/vzyskanie-1755964901.html
С советника губернатора Орловской области взыскали более 50 тысяч рублей
С советника губернатора Орловской области взыскали более 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.10.2021
С советника губернатора Орловской области взыскали более 50 тысяч рублей
Орловский областной суд взыскал более 50 тысяч рублей с советника губернатора региона Сергея Лежнева за унизительные эпитеты "балабол", "пустобрех" и "полный... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:44
2021-10-23T18:44
2021-10-23T18:44
происшествия
орел
взыскание
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Орловский областной суд взыскал более 50 тысяч рублей с советника губернатора региона Сергея Лежнева за унизительные эпитеты "балабол", "пустобрех" и "полный неуч" в адрес местного фельдшера, заявившего, что со здравоохранением в регионе "творится вакханалия".Прошлым летом интернет-издание "Орловские новости" написало, что фельдшер скорой помощи, председатель профсоюза работников областной станции скорой помощи Дмитрий Серегин пожаловался лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову на местное здравоохранение, где, по словам Серегина, "творится вакаханалия". В частности, фельдшер возмущался, что медикам не выплачивают ковидные выплаты. Советник главы региона Сергей Лежнев в своем Telegram-канале, сославшись на статью, опроверг слова Серегина, применив к нему ряд нелицеприятных эпитетов. Медик обратился в суд и в первой инстанции проиграл.Орловский областной суд сообщил, что коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в апелляции рассмотрела гражданское дело по иску Серегина к Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. В рамках рассмотрения дела прошла повторная экспертиза высказываний Лежнева.Суд подчеркнул, что достоинство личности охраняется государством. "Судебная коллегия… взыскала с С.В. Лежнева в пользу Д.В. Серегина компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы, в сумме 30 500 рублей", - говорится в сообщении.Лежнев заявил РИА Новости, что не станет оспаривать решение. "Я удовлетворен решением суда. Самое главное, что мы доказали в суде достоверность моей информации. Все остальное – мелочи. Я готов заплатить за слова, которые суд признал негативными, но главное – не оскорбительными. У меня не было цели оскорбить", - сказал он.
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происшествия, орел, взыскание, россия
С советника губернатора Орловской области взыскали более 50 тысяч рублей
Суд в Орле взыскал более 50 тысяч рублей с Сергея Лежнева, назвавшего медика "балаболом"
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Орловский областной суд взыскал более 50 тысяч рублей с советника губернатора региона Сергея Лежнева за унизительные эпитеты "балабол", "пустобрех" и "полный неуч" в адрес местного фельдшера, заявившего, что со здравоохранением в регионе "творится вакханалия".
Прошлым летом интернет-издание "Орловские новости"
написало, что фельдшер скорой помощи, председатель профсоюза работников областной станции скорой помощи Дмитрий Серегин пожаловался лидеру партии "Справедливая Россия"
Сергею Миронову на местное здравоохранение, где, по словам Серегина, "творится вакаханалия". В частности, фельдшер возмущался, что медикам не выплачивают ковидные выплаты. Советник главы региона Сергей Лежнев в своем Telegram-канале, сославшись на статью, опроверг слова Серегина, применив к нему ряд нелицеприятных эпитетов. Медик обратился в суд и в первой инстанции проиграл.
Орловский областной суд сообщил, что коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в апелляции рассмотрела гражданское дело по иску Серегина к Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. В рамках рассмотрения дела прошла повторная экспертиза высказываний Лежнева.
"В повторной судебной экспертизе эксперт пришел к выводу, что в высказываниях (выражениях, фразах, словах) содержится негативная информация о Д.В. Серегине, а в словах "балабол", "пустобрех", "псевдополитик", "полный неуч", "балабол-нигилист", реализована унизительная оценка лица", - говорится в сообщении суда.
Суд подчеркнул, что достоинство личности охраняется государством. "Судебная коллегия… взыскала с С.В. Лежнева в пользу Д.В. Серегина компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы, в сумме 30 500 рублей", - говорится в сообщении.
Лежнев заявил РИА Новости, что не станет оспаривать решение. "Я удовлетворен решением суда. Самое главное, что мы доказали в суде достоверность моей информации. Все остальное – мелочи. Я готов заплатить за слова, которые суд признал негативными, но главное – не оскорбительными. У меня не было цели оскорбить", - сказал он.