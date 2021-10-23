https://ria.ru/20211023/vaktsinatsiya-1755944884.html

В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19

В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19

Врач и три медсестры подозреваются в получении взяток за фиктивную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:07

2021-10-23T15:07

2021-10-23T15:07

распространение коронавируса

происшествия

вакцинация

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739463062_0:121:2001:1246_1920x0_80_0_0_d46f91dff7e4cce2f9f7cdf53ae0ba9b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Врач и три медсестры подозреваются в получении взяток за фиктивную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении врача и трех медицинских сестер одного из высших учебных медицинских заведений города по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "подозреваемые получили от 12 граждан взятки на общую сумму не менее 100 тысяч рублей за внесение фиктивных данных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения об их вакцинации от COVID-19", - сказано в сообщении. Также медики выдали справки о проведении вакцинации.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вакцинация, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19