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В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19
В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Врач и три медсестры подозреваются в получении взяток за фиктивную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T15:07
2021-10-23T15:07
2021-10-23T15:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Врач и три медсестры подозреваются в получении взяток за фиктивную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении врача и трех медицинских сестер одного из высших учебных медицинских заведений города по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "подозреваемые получили от 12 граждан взятки на общую сумму не менее 100 тысяч рублей за внесение фиктивных данных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения об их вакцинации от COVID-19", - сказано в сообщении. Также медики выдали справки о проведении вакцинации.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.
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В Петербурге возбудили дело о взятках за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Медиков в Петербурге заподозрили в получении взяток за фиктивную вакцинацию от COVID-19