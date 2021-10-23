https://ria.ru/20211023/udmurtiya-1755966964.html

В Удмуртии все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Удмуртии все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

В Удмуртии все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

Школы и вузы переведут на дистанционное обучение в Удмуртии в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, также вводится обязательное предъявление QR-кодов о... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:15

2021-10-23T19:15

2021-10-23T19:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр бречалов

коронавирус в россии

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УФА, 23 окт – РИА Новости. Школы и вузы переведут на дистанционное обучение в Удмуртии в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, также вводится обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении салонов красоты, торговых центров, общепита, гостиниц, сообщили в правительстве региона.Согласно указу главы Удмуртии Александра Бречалова, из-за коронавируса в регионе с 30 октября до 7 ноября работа дошкольных образовательных организаций будет идти в режиме дежурных групп."Работа общеобразовательных организаций, СПО и вузов, учреждений дополнительного образования осуществляется в дистанционном режиме, за исключением общеобразовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих интернаты, и Удмуртского кадетского корпуса. До особого распоряжения граждане в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции", - информируют в правительстве Удмуртии.Спа-салоны, салоны красоты, маникюрные салоны, парикмахерские, барбер-шопы, солярии, массажные салоны, бани, сауны и подобные объекты с очным присутствием посетителей смогут работать при условии термометрии на входе и проверки документов - о вакцинации, о перенесенном заболевании или об отрицательном результате исследования на COVID-19 не ранее чем за 72 часа."Аналогичные требования предъявляются к работе торговых, торгово-развлекательных центров, предприятий общественного питания. Нахождение несовершеннолетних в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) допускается в сопровождении взрослых. Оказание гостиницами, хостелами гостиничных услуг допускается исключительно при наличии у посетителей документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или отрицательного анализа", - говорится в сообщении регионального правительства.С 30 октября и до особого распоряжения предоставление услуг в очной форме в МФЦ Удмуртии идет исключительно по предварительной записи и при условии разделения потоков посетителей, имеющих документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании, или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа, и посетителей без этих документов, информируют власти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, александр бречалов, коронавирус в россии