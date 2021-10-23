https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755944045.html
Адвокат сообщил о врачебном консилиуме по состоянию здоровья Саакашвили
Адвокат сообщил о врачебном консилиуме по состоянию здоровья Саакашвили - РИА Новости, 23.10.2021
Адвокат сообщил о врачебном консилиуме по состоянию здоровья Саакашвили
Врачебный консилиум будет собран из-за состояния здоровья арестованного экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:58
2021-10-23T14:58
2021-10-23T14:58
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Врачебный консилиум будет собран из-за состояния здоровья арестованного экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщил его адвокат Бека Басилая.Ранее личный доктор политика Николоз Кипшидзе сообщил, что врачи провели Саакашвили процедуру переливания крови, после чего состояние его здоровья стабилизировалось.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755919172.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
Адвокат сообщил о врачебном консилиуме по состоянию здоровья Саакашвили
Адвокат Бека Басилая сообщил о врачебном консилиуме по состоянию здоровья Саакашвили