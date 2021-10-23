Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html
Финская журналистка нашла самый русский город
Финская журналистка нашла "самый русский город" - РИА Новости, 23.10.2021
Финская журналистка нашла самый русский город
Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:16
2021-10-23T16:16
в мире
санкт-петербург
финляндия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751889508_104:0:3132:1703_1920x0_80_0_0_0152c26b811e94ef621a9e1a3a1c1000.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом."Возможно, в чем-то даже более русский, чем Москва", — добавила она.Также журналистка поделилась впечатлениями от дискуссии россиян в Сети, касающейся определения "истинного петербуржца"."Петербуржец — это тот, кто родился в этом городе. Ты петербуржец, если твои бабушка с дедушкой пережили блокаду. Петербуржец, если семья приехала в город до революции. Есть разница между ленинградцем и петербуржцем. Нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Я читаю этот тред, совершенно очарованная", — рассказала она.Лорен, в свою очередь, призналась, что любит Санкт-Петербург и считает его частью истории своей страны.Ранее Лорен уже высказывалась о поразивших ее привычках россиян. Так, женщина публиковала статью, в которой восхищалась умением жителей страны чинить любые вещи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html
https://ria.ru/20210424/akita-1729782280.html
санкт-петербург
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751889508_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_5f6562d84f5c80df3276a13e99eb5f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, санкт-петербург, финляндия, россия
16:16 23.10.2021
 
Финская журналистка нашла "самый русский город"

Финская журналистка Лорен назвала Санкт-Петербург самым русским городом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНадувной самовар во время масленичных гуляний в парке им. 300 летия Санкт-Петербурга
Надувной самовар во время масленичных гуляний в парке им. 300 летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом.
"Возможно, в чем-то даже более русский, чем Москва", — добавила она.
Прилавок с солеными огурцами на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 10:24
"Как такое можно есть?" Китайцев шокировали популярные русские закуски
Также журналистка поделилась впечатлениями от дискуссии россиян в Сети, касающейся определения "истинного петербуржца".
"Петербуржец — это тот, кто родился в этом городе. Ты петербуржец, если твои бабушка с дедушкой пережили блокаду. Петербуржец, если семья приехала в город до революции. Есть разница между ленинградцем и петербуржцем. Нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Я читаю этот тред, совершенно очарованная", — рассказала она.
Лорен, в свою очередь, призналась, что любит Санкт-Петербург и считает его частью истории своей страны.
"Хотеть знать, кто ты есть — это очень по-человечески. Отделиться, определить. <…> В охваченном глобализацией мире со всеми его оптимизированными стандартами нужна определенная доля локального патриотизма", — заключила она.
Ранее Лорен уже высказывалась о поразивших ее привычках россиян. Так, женщина публиковала статью, в которой восхищалась умением жителей страны чинить любые вещи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 17:33
Японцев восхитил российский тренд, заданный Путиным
 
В миреСанкт-ПетербургФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
04:13При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
03:15Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре
02:43Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла
02:42В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
02:27На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина
02:15Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
02:15Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
02:02"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис
01:19Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян
01:15Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
01:11Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"
00:33Рейтинг Байдена рекордно упал
23:46Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в Москве
23:39В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции
23:11Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
22:52Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
22:40МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран
22:05Хинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерам
21:46Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"
Лента новостейМолния
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕСПри столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человекЭксперт рассказала о повышении пенсий в ноябреГосдеп оценил намерение Турции выслать американского послаВ ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственникаНа Украине задумались об апокалипсисе после слов ПутинаВодителям напомнили об опасностях на осенних дорогахНазваны особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризисИсториографы рассказали о легендарной партизанке Надежде ТроянЭксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-freeГосдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"Рейтинг Байдена рекордно упалФедор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в МосквеВ Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в ТурцииСаратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьмеМИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти странХинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерамОснователь "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"