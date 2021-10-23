https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html

Финская журналистка нашла самый русский город

Финская журналистка нашла "самый русский город" - РИА Новости, 23.10.2021

Финская журналистка нашла самый русский город

Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:16

2021-10-23T16:16

2021-10-23T16:16

в мире

санкт-петербург

финляндия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751889508_104:0:3132:1703_1920x0_80_0_0_0152c26b811e94ef621a9e1a3a1c1000.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом."Возможно, в чем-то даже более русский, чем Москва", — добавила она.Также журналистка поделилась впечатлениями от дискуссии россиян в Сети, касающейся определения "истинного петербуржца"."Петербуржец — это тот, кто родился в этом городе. Ты петербуржец, если твои бабушка с дедушкой пережили блокаду. Петербуржец, если семья приехала в город до революции. Есть разница между ленинградцем и петербуржцем. Нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Я читаю этот тред, совершенно очарованная", — рассказала она.Лорен, в свою очередь, призналась, что любит Санкт-Петербург и считает его частью истории своей страны.Ранее Лорен уже высказывалась о поразивших ее привычках россиян. Так, женщина публиковала статью, в которой восхищалась умением жителей страны чинить любые вещи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html

https://ria.ru/20210424/akita-1729782280.html

санкт-петербург

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, санкт-петербург, финляндия, россия