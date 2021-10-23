https://ria.ru/20211023/russkiy-1755953381.html
Финская журналистка нашла самый русский город
Финская журналистка нашла "самый русский город" - РИА Новости, 23.10.2021
Финская журналистка нашла самый русский город
Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:16
2021-10-23T16:16
2021-10-23T16:16
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter назвала Санкт-Петербург самым русским городом."Возможно, в чем-то даже более русский, чем Москва", — добавила она.Также журналистка поделилась впечатлениями от дискуссии россиян в Сети, касающейся определения "истинного петербуржца"."Петербуржец — это тот, кто родился в этом городе. Ты петербуржец, если твои бабушка с дедушкой пережили блокаду. Петербуржец, если семья приехала в город до революции. Есть разница между ленинградцем и петербуржцем. Нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Я читаю этот тред, совершенно очарованная", — рассказала она.Лорен, в свою очередь, призналась, что любит Санкт-Петербург и считает его частью истории своей страны.Ранее Лорен уже высказывалась о поразивших ее привычках россиян. Так, женщина публиковала статью, в которой восхищалась умением жителей страны чинить любые вещи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html
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в мире, санкт-петербург, финляндия, россия
Финская журналистка нашла "самый русский город"
Финская журналистка Лорен назвала Санкт-Петербург самым русским городом
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Финская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для Dagens Nyheter
назвала Санкт-Петербург
самым русским городом.
"Возможно, в чем-то даже более русский, чем Москва", — добавила она.
Также журналистка поделилась впечатлениями от дискуссии россиян в Сети, касающейся определения "истинного петербуржца".
"Петербуржец — это тот, кто родился в этом городе. Ты петербуржец, если твои бабушка с дедушкой пережили блокаду. Петербуржец, если семья приехала в город до революции. Есть разница между ленинградцем и петербуржцем. Нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Я читаю этот тред, совершенно очарованная", — рассказала она.
Лорен, в свою очередь, призналась, что любит Санкт-Петербург и считает его частью истории своей страны.
"Хотеть знать, кто ты есть — это очень по-человечески. Отделиться, определить. <…> В охваченном глобализацией мире со всеми его оптимизированными стандартами нужна определенная доля локального патриотизма", — заключила она.
Ранее Лорен уже высказывалась о поразивших ее привычках россиян. Так, женщина публиковала статью, в которой восхищалась
умением жителей страны чинить любые вещи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>