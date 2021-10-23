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В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны
В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны - РИА Новости, 23.10.2021
В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны
Роспотребнадзор повторно выявил нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:00
2021-10-23T17:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор повторно выявил нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.Ранее специалисты столичного Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных требований при производстве и хранении пищевой продукции в трех заготовочных цехах в центре Москвы, которые доставляли продукцию в элитные рестораны в районе Патриарших прудов.Отмечается, что повторная проверка прошла из-за жалоб жителей на шум и запахи от работы цеха в Большом Козихинском переулке. Установлено, что два цеха возобновили работу, так и не устранив грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по профилактике коронавируса, заявляет Роспотребнадзор."Девятнадцатого октября… специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Центральном административном округе в соответствии с ч.5 ст. 32.12 КоАП РФ проведена проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что изъяты из оборота и забракованы 815 килограммов готовой продукции и полуфабрикатов, так как они хранились и продавались без документов о качестве и безопасности.Ведомство указывает, что по результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении и введен временный запрет деятельности, два цеха повторно опечатаны. Материалы дела повторно переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности цехов на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20211023/kalyannye-1755943810.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
17:00 23.10.2021
 
В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны

Роспотребнадзор нашел новые нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор повторно выявил нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.
Ранее специалисты столичного Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных требований при производстве и хранении пищевой продукции в трех заготовочных цехах в центре Москвы, которые доставляли продукцию в элитные рестораны в районе Патриарших прудов.
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Отмечается, что повторная проверка прошла из-за жалоб жителей на шум и запахи от работы цеха в Большом Козихинском переулке. Установлено, что два цеха возобновили работу, так и не устранив грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по профилактике коронавируса, заявляет Роспотребнадзор.
"Девятнадцатого октября… специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Центральном административном округе в соответствии с ч.5 ст. 32.12 КоАП РФ проведена проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что изъяты из оборота и забракованы 815 килограммов готовой продукции и полуфабрикатов, так как они хранились и продавались без документов о качестве и безопасности.
Ведомство указывает, что по результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении и введен временный запрет деятельности, два цеха повторно опечатаны. Материалы дела повторно переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности цехов на срок до 90 суток.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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