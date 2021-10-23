https://ria.ru/20211023/rospotrebnadzor-1755956475.html

В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны

В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны - РИА Новости, 23.10.2021

В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны

Роспотребнадзор повторно выявил нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:00

2021-10-23T17:00

2021-10-23T17:00

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор повторно выявил нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны на Патриарших прудах в центре Москвы, сообщается на сайте столичного управления ведомства.Ранее специалисты столичного Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных требований при производстве и хранении пищевой продукции в трех заготовочных цехах в центре Москвы, которые доставляли продукцию в элитные рестораны в районе Патриарших прудов.Отмечается, что повторная проверка прошла из-за жалоб жителей на шум и запахи от работы цеха в Большом Козихинском переулке. Установлено, что два цеха возобновили работу, так и не устранив грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по профилактике коронавируса, заявляет Роспотребнадзор."Девятнадцатого октября… специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Центральном административном округе в соответствии с ч.5 ст. 32.12 КоАП РФ проведена проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что изъяты из оборота и забракованы 815 килограммов готовой продукции и полуфабрикатов, так как они хранились и продавались без документов о качестве и безопасности.Ведомство указывает, что по результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении и введен временный запрет деятельности, два цеха повторно опечатаны. Материалы дела повторно переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности цехов на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20211023/kalyannye-1755943810.html

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755907391.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия