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В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов

В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов - РИА Новости, 23.10.2021

В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о вводе системы QR-кодов в регионе с 25 октября, сообщили в пресс-службе краевого... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T07:24

2021-10-23T07:24

2021-10-23T07:24

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ЧИТА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о вводе системы QR-кодов в регионе с 25 октября, сообщили в пресс-службе краевого правительства."С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов", - уточнили в пресс-службе.

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2021

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общество, чита, забайкальский край, александр осипов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии