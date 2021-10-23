https://ria.ru/20211023/qr-kody-1755908567.html
В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов
В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов - РИА Новости, 23.10.2021
В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о вводе системы QR-кодов в регионе с 25 октября, сообщили в пресс-службе краевого... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T07:24
2021-10-23T07:24
2021-10-23T07:24
распространение коронавируса
общество
чита
забайкальский край
александр осипов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg
ЧИТА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о вводе системы QR-кодов в регионе с 25 октября, сообщили в пресс-службе краевого правительства."С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов", - уточнили в пресс-службе.
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6eea4a35ad7043346fcd59be92f0f5cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чита, забайкальский край, александр осипов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов
Глава Забайкалья Осипов подписал постановление о вводе системы QR-кодов с 25 октября