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Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух - РИА Новости, 23.10.2021
Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
Число погибших при столкновении грузового автомобиля и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух человек, кроме водителя автомобиля погиб помощник РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:46
2021-10-23T11:46
происшествия
амурская область
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Число погибших при столкновении грузового автомобиля и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух человек, кроме водителя автомобиля погиб помощник машиниста, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД)Как сообщала ЗабЖД, в субботу на станции Ледяная водитель грузового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы светофора выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошёл сход с пути локомотива и 14 вагонов грузового поезда.Уточняется, что угрозы экологии нет, на станции продолжаются работы по восстановлению движения поездов, задействованы восстановительные поезда Шимановск, Белогорск и Магдагачи, Забайкальской дирекции инфраструктуры.
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происшествия, амурская область, авто
11:46 23.10.2021
 
Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух

Число погибших при столкновении грузовика и поезда в Приамурье увеличилось до двух

© Фото : Виталий КовальчукЖелезная дорога Рязань-Мичуринск. Станция Богоявленск
Железная дорога Рязань-Мичуринск. Станция Богоявленск - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Фото : Виталий Ковальчук
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Число погибших при столкновении грузового автомобиля и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух человек, кроме водителя автомобиля погиб помощник машиниста, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД)
Как сообщала ЗабЖД, в субботу на станции Ледяная водитель грузового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы светофора выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошёл сход с пути локомотива и 14 вагонов грузового поезда.
"Пострадала локомотивная бригада, погиб помощник машиниста. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водитель автомобиля погиб", - сообщает ЗабЖД.
Уточняется, что угрозы экологии нет, на станции продолжаются работы по восстановлению движения поездов, задействованы восстановительные поезда Шимановск, Белогорск и Магдагачи, Забайкальской дирекции инфраструктуры.
"Задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск – Владивосток. Пассажиры поезда обеспечены питанием. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" и на Забайкальской железной дороге работают оперативные штабы", - сообщает ЗабЖД.
ДТП с участием троллейбуса и пассажирского микроавтобуса в Омске - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
08:37
В Омске семь человек пострадали в ДТП
 
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