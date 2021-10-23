https://ria.ru/20211023/priamure-1755926465.html

Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух

Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух - РИА Новости, 23.10.2021

Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух

Число погибших при столкновении грузового автомобиля и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух человек, кроме водителя автомобиля погиб помощник РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:46

2021-10-23T11:46

2021-10-23T11:46

происшествия

амурская область

авто

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Число погибших при столкновении грузового автомобиля и грузового поезда в Амурской области увеличилось до двух человек, кроме водителя автомобиля погиб помощник машиниста, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД)Как сообщала ЗабЖД, в субботу на станции Ледяная водитель грузового автомобиля, несмотря на предупреждающие сигналы светофора выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошёл сход с пути локомотива и 14 вагонов грузового поезда.Уточняется, что угрозы экологии нет, на станции продолжаются работы по восстановлению движения поездов, задействованы восстановительные поезда Шимановск, Белогорск и Магдагачи, Забайкальской дирекции инфраструктуры.

https://ria.ru/20211023/omsk-1755911177.html

амурская область

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происшествия, амурская область, авто