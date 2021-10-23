https://ria.ru/20211023/pogoda-1755917254.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:22

2021-10-23T10:22

2021-10-23T10:22

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, сохранится порывистый ветер, но не такой сильный как вчера, юго-западный по направлению, скорость его будет составлять 5-10 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье - плюс 5-10", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление начало расти, пока показания барометров ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.

https://realty.ria.ru/20211021/progulki-1755536374.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус