https://ria.ru/20211023/pogoda-1755917254.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:22
2021-10-23T10:22
2021-10-23T10:22
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, сохранится порывистый ветер, но не такой сильный как вчера, юго-западный по направлению, скорость его будет составлять 5-10 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье - плюс 5-10", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление начало расти, пока показания барометров ниже нормы и составят 740 миллиметров ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20211021/progulki-1755536374.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременные дожди, порывистый ветер и до плюс 9 ожидаются в Москве в субботу