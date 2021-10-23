https://ria.ru/20211023/orenburg-1755964300.html
В Оренбургской области нашли тело девушки
В Оренбургской области нашли тело девушки - РИА Новости, 23.10.2021
В Оренбургской области нашли тело девушки
Тело убитой молодой девушки нашли в Орске, сообщили в СК. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:38
2021-10-23T18:38
2021-10-23T19:52
происшествия
орск
оренбургская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тело убитой молодой девушки нашли в Орске, сообщили в СК."Сегодня днем в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти", — отмечается на сайте ведомства.Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства. Он потребовал найти убийцу в кратчайшие сроки.Как сообщают СМИ, убитую нашли дети, игравшие во дворе жилого дома. Обезглавленное тело лежало в чемодане.
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происшествия, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:38 23.10.2021 (обновлено: 19:52 23.10.2021)
В Оренбургской области нашли тело девушки
Тело убитой молодой девушки нашли в Оренбургской области
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тело убитой молодой девушки нашли в Орске, сообщили в СК.
"Сегодня днем в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти", — отмечается на сайте ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства. Он потребовал найти убийцу в кратчайшие сроки.
Как сообщают СМИ, убитую нашли дети, игравшие во дворе жилого дома. Обезглавленное тело лежало в чемодане.