https://ria.ru/20211023/orenburg-1755964300.html

В Оренбургской области нашли тело девушки

В Оренбургской области нашли тело девушки - РИА Новости, 23.10.2021

В Оренбургской области нашли тело девушки

Тело убитой молодой девушки нашли в Орске, сообщили в СК. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T18:38

2021-10-23T18:38

2021-10-23T19:52

происшествия

орск

оренбургская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тело убитой молодой девушки нашли в Орске, сообщили в СК."Сегодня днем в городе Орск Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти", — отмечается на сайте ведомства.Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства. Он потребовал найти убийцу в кратчайшие сроки.Как сообщают СМИ, убитую нашли дети, игравшие во дворе жилого дома. Обезглавленное тело лежало в чемодане.

https://ria.ru/20211022/khimik-1755804609.html

орск

оренбургская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия