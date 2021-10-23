15:32 23.10.2021 (обновлено: 18:21 23.10.2021)
Житель Чебоксар, жаривший на Вечном огне сосиски, наехал на полицейского
Жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, задержали после наезда на полицейского
© Фото : СУСК России по Республике ЧувашияВ Чебоксарах местный житель пытался наехать на сотрудника полиции
© Фото : СУСК России по Республике Чувашия
Отмечается, что в августе этот молодой человек был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за публичное осквернение символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) после того, как вместе с приятелями жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах.
По версии следствия, вечером 21 октября в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке транспорта "Филармония" в городе Чебоксары. Прибывшие полицейские потребовали молодежь прекратить противоправные действия. В ответ подозреваемый сел за руль автомобиля, а один из полицейских встал перед ним, перекрыв путь. Тем не менее водитель все равно начал движение и совершил наезд на полицейского. Тот был вынужден отойти в сторону, а подозреваемый скрылся с места происшествия.
По результатам доследственной проверки следственными органами СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"В настоящее время подозреваемый задержан следователями, от дачи показаний он отказался. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.