https://ria.ru/20211023/naezd-1755947375.html

Житель Чебоксар, жаривший на Вечном огне сосиски, наехал на полицейского

Житель Чебоксар, жаривший на Вечном огне сосиски, наехал на полицейского - РИА Новости, 23.10.2021

Житель Чебоксар, жаривший на Вечном огне сосиски, наехал на полицейского

Житель Чебоксар задержан за применение насилия в отношении сотрудника полиции, на которого он наехал на своем автомобиле, пытаясь скрыться, сообщает... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:32

2021-10-23T15:32

2021-10-23T18:21

происшествия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Житель Чебоксар задержан за применение насилия в отношении сотрудника полиции, на которого он наехал на своем автомобиле, пытаясь скрыться, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Отмечается, что в августе этот молодой человек был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за публичное осквернение символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ) после того, как вместе с приятелями жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах.По версии следствия, вечером 21 октября в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке транспорта "Филармония" в городе Чебоксары. Прибывшие полицейские потребовали молодежь прекратить противоправные действия. В ответ подозреваемый сел за руль автомобиля, а один из полицейских встал перед ним, перекрыв путь. Тем не менее водитель все равно начал движение и совершил наезд на полицейского. Тот был вынужден отойти в сторону, а подозреваемый скрылся с места происшествия.По результатам доследственной проверки следственными органами СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)."В настоящее время подозреваемый задержан следователями, от дачи показаний он отказался. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20211019/kazan-1755245486.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)