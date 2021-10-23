https://ria.ru/20211023/krym-1755933302.html

В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным

В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным - РИА Новости, 23.10.2021

В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала бессмысленной инициативу украинских властей по открытию на границе с полуостровом центров связи с... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T12:39

2021-10-23T12:39

2021-10-23T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала бессмысленной инициативу украинских властей по открытию на границе с полуостровом центров связи с властями.Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о планах открыть для жителей Крыма и Донбасса на границе пункты прямой коммуникации с президентом, кабмином и другими органами власти страны."Очередная инициатива властей Украины - ни что иное как одиозное бессмысленное заявление, которое не будет иметь никаких реальных действий. Пример такой уже был, когда президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский обещал построить на границе с Крымом город-сад, но как говорится: языком чесать – не мешки ворочать", - сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, если такой канал для связи запустят, то от жителей Донбасса и Крыма власти Украины о себе узнают много нового и интересного.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211023/krym-1755908437.html

https://ria.ru/20211023/potok-1755903702.html

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в мире, украина, оон, севастополь, владимир путин, алексей данилов, россия