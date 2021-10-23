https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755958304.html

В Туве ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Туве ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 23.10.2021

В Туве ужесточили ограничения из-за коронавируса

Власти Тувы в связи с ситуацией с коронавирусом ограничили работу предприятий сферы обслуживания, торговли и общепита и ряда других организаций с 30 октября по... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:18

2021-10-23T17:18

2021-10-23T17:18

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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Власти Тувы в связи с ситуацией с коронавирусом ограничили работу предприятий сферы обслуживания, торговли и общепита и ряда других организаций с 30 октября по 7 ноября, сообщается в указе главы региона, размещенном на сайте правительства республики."Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года: деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций", - говорится в документе.Также будет приостановлена деятельность предприятий общепита, непродовольственной торговли, культуры, спорта, сферы услуг, прекратится предоставление государственных и муниципальных услуг, работа общественного транспорта в Кызыле. Гостиницы смогут заселять постояльцев, которые находятся в командировках. Неработающие граждане старше 60 лет должны быть на самоизоляции. С 25 октября по 7 ноября в школах Тувы действуют каникулы.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

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общество, республика тыва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии