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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919643.html
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей - РИА Новости, 23.10.2021
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:03
2021-10-23T11:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 (8,6 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 37 141 инфицированный. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,46 процента.Умерли за сутки 1075 человек (вчера было 1064). Показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек.Выписались после лечения 26 077 пациентов.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7803 (днем ранее было 8166), Санкт-Петербурге — 3360, Подмосковье — 2783, Самарской области — 997, Нижегородской — 761, Воронежской — 729, Башкирии — 667, Крыму — 638, Пермском крае — 634, Свердловской области — 629.Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по 16 инфицированных, а в Магаданской области их 25.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 205 983 человек, из них 229 528 скончались, 7 143 137 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:03 23.10.2021 (обновлено: 11:17 23.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 (8,6 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 37 141 инфицированный. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,46 процента.
Умерли за сутки 1075 человек (вчера было 1064). Показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек.
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Вчера, 13:34Шоубиз
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Выписались после лечения 26 077 пациентов.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7803 (днем ранее было 8166), Санкт-Петербурге — 3360, Подмосковье — 2783, Самарской области — 997, Нижегородской — 761, Воронежской — 729, Башкирии — 667, Крыму — 638, Пермском крае — 634, Свердловской области — 629.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по 16 инфицированных, а в Магаданской области их 25.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 205 983 человек, из них 229 528 скончались, 7 143 137 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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