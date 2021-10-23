https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919643.html

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей - РИА Новости, 23.10.2021

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей

Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:03

2021-10-23T11:03

2021-10-23T11:17

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 (8,6 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 37 141 инфицированный. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,46 процента.Умерли за сутки 1075 человек (вчера было 1064). Показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек.Выписались после лечения 26 077 пациентов.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7803 (днем ранее было 8166), Санкт-Петербурге — 3360, Подмосковье — 2783, Самарской области — 997, Нижегородской — 761, Воронежской — 729, Башкирии — 667, Крыму — 638, Пермском крае — 634, Свердловской области — 629.Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по 16 инфицированных, а в Магаданской области их 25.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 205 983 человек, из них 229 528 скончались, 7 143 137 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

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