11:03 23.10.2021 (обновлено: 11:17 23.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия снова обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3250 (8,6 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 37 141 инфицированный. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,46 процента.
Умерли за сутки 1075 человек (вчера было 1064). Показатель уже пятый день подряд превышает тысячу человек.
Выписались после лечения 26 077 пациентов.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7803 (днем ранее было 8166), Санкт-Петербурге — 3360, Подмосковье — 2783, Самарской области — 997, Нижегородской — 761, Воронежской — 729, Башкирии — 667, Крыму — 638, Пермском крае — 634, Свердловской области — 629.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по 16 инфицированных, а в Магаданской области их 25.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 205 983 человек, из них 229 528 скончались, 7 143 137 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.