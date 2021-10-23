https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755911554.html

Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 23.10.2021

Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразились 265 человек, следует из сообщения оперштаба региона. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T08:52

2021-10-23T08:52

2021-10-23T08:52

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

новокузнецк

междуреченск

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 23 окт - РИА Новости. Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразились 265 человек, следует из сообщения оперштаба региона."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Шесть пациентов скончались", – говорится в сообщении.Наибольшее число заболевших зафиксировано в Кемерово (37), Новокузнецке (33) и Междуреченске (22).Предыдущий антирекорд в Кузбассе был выявлен 22 октября текущего года – 252 заболевших.По данным на субботу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 61 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 58 467 пациентов, 1420 человек скончались.

https://ria.ru/20211022/krym-1755861820.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755794417.html

кемеровская область

новокузнецк

междуреченск

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общество, кемеровская область, новокузнецк, междуреченск, здоровье - общество