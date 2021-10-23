https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755911554.html
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 23.10.2021
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразились 265 человек, следует из сообщения оперштаба региона. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T08:52
2021-10-23T08:52
2021-10-23T08:52
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новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 23 окт - РИА Новости. Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразились 265 человек, следует из сообщения оперштаба региона."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Шесть пациентов скончались", – говорится в сообщении.Наибольшее число заболевших зафиксировано в Кемерово (37), Новокузнецке (33) и Междуреченске (22).Предыдущий антирекорд в Кузбассе был выявлен 22 октября текущего года – 252 заболевших.По данным на субботу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 61 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 58 467 пациентов, 1420 человек скончались.
https://ria.ru/20211022/krym-1755861820.html
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общество, кемеровская область, новокузнецк, междуреченск, здоровье - общество
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Кузбассе за сутки выявили 265 случаев COVID-19